Ne želim više da se ponižavam: Boginja sačekala da Filip izvrti sve devojke utorkom, pa ga odjavila za sva vremena! (VIDEO)

Dobro se setila!

U toku je još jedna "Igra istine" u "Eliti". Marko Janjušević Janjuš želeo je da čuje od Sare Stojanović zbog čega je dugo ćutala o Sofiji Janićijević i tek danas rešila da je razotkrije.

- Nije bio trenutak, ali ja mogu da kažem kad ja hoću i šta god hoću. Imala sam pravo, došlo mi je tad - rekla je Sara.

- Ja nisam hteo da remetim odnos - dodao je Milan.

- Koliko se sećam Sari se sviđao Terza, a on ju je nap*šavao - dodala je Kačavenda.

Sara je pitala Tanju Boginju šta sad oseća prema Filipu Đukiću.

- Ne gledam ga više kao pre, što se tiče našeg odnosa stavljena je tačka. Ne želim više da se ponižavam i sestra mi je rekla da mi ne treba muškarac koji ne zna šta radi po tuđim krevetima.

Autor: A. Nikolić