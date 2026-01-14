AKTUELNO

Zadruga

BOLI STARA LJUBAV! Aneli i Maja ukrstile glasove, pokušale da podignu Miljanu sa dna: Odmah krenule provokacije preko Cara i Zole (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Maja Marinković i Aneli Ahmić došle su u pušionicu kod Miljane Kulić kako bi je razveselile i odvele na žurku.

Foto: TV Pink Printscreen

Njih dve su zapevale pesmu "Boli stara ljubav", nakon čega su rekla da je ova pesma za Zolu, inače, Miljaninog bivšeg momka.

Miljana nije izdržala, pa je Maji uzvratila istom merom. Rekla je da je ova pesma za Cara, Majinog bivšeg dečka. Ubrzo su nastavile sa prepucavanjem i pevanjem, a Aneli je dodala je je ova pesma i za njenog bivšeg, Marinka.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

