Jako si hrabar, ali... Alibaba održao Urošu lekciju za pamćenje, pa posavetovao Boru kako da izgleda njegovo učešće ubuduće! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U toku je emisija ''Nominacije'', a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Asminu Durdžiću kako bi nominovao Uroša Stanića i Boru Santanu

Rafalna paljba: Aneli razvezala jezik i brutalno unakazila Uroša Stanića, on nije ostao imun na žestoke prozivke! (VIDEO)

- Kad sam trebao da uđem u Elitu 9, mi smo se čuli i hteo sam da budem uz tebe. Opsovao sam ti mamu kad si me dirao, ali naš odnos će ostati isti do kraja. Ti si osoba koju ćeš n*guziti prvom prilikom kad te neko povredi. Sad kad sam video tvoje d*pe, odlepio sam. Šalim se, ti znaš dobro da proceniš ljude i uopšte nisi bezobrazan dok te neko ne dira. Jako si hrabar jer kad kreneš meni da se unosiš, znaš šta ti sledi, ali ti ideš i dalje do kraja - rekao je Alibaba, pa se osvrnuo na Boru:

Foto: TV Pink Printscreen

- Spremao sam se za tebe u Eliti 9 jer svi su mislili da ću se posvađati s tobom. Mislim da si ti jako polupan i da voliš Milicu i dalje, zato si sad ovakav. Smatram da je tebe razvalilo što ti se najbolji prijatelj smuvao sa Milicom, ja ne znam da li bi taj čovek živu glavu izvukao da sam ja na tvom mestu. Ovo sa Urošem si sve sam sebi uradio, ali ostaviću tebe, a poslati Uroša - rekao je Alibaba.

METEŽ U PABU: Sandra Todić i Uroš Stanić slasno osolili po Dušici zbog prisnosti sa Asminom, Durdžić dao sve od sebe da je vine u nebesa! (VIDEO)

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: N.Panić

