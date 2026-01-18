AKTUELNO

Zadruga

Klupko počelo da se odmotava: Dačo preneo Maji sva saznanja od Filipa, pa pokušali da sklope odgovore (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au!

Dačo Virijević došao je kod Maje Marinković kako bi joj preneo sva saznanja od Filipa Đukića nakon vrele akcije koju su imali za Srpsku Novu godinu.

- Ispitivala me za Anitu i Luku, pa išla kod Ivana da se raspituje. Bolesnica! Znaš koliko je navalila na mene šta sam pričao. Ja sam njemu rekao: "Ja tebi ništa ne zameram. Aneli kao Aneli je sama kriva. To što si uradio Luki jeste ružno, ali ovo što su one uradile je ružno. Trebao si isto tako da staneš i u odbranu Maje". Rekao sam da je najveća pi*da zbog toga, a ne što je je*ao, a on meni kaže da gledam sve kroz rijaliti. Ovim te je ponizio. Rekao sam mu da znam da je ćutanje zlato kad ne možeš da se braniš, a on mene pita: "Na šta nemam odgovor?" - rekao je Dačo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ajde vamo - rekla je Maja.

- Tamo je on - rekao je Dačo.

- Boli nas ku*ac - rekla je Maja.

pročitajte još

Ne može da dođe sebi: Teodorini treninzi postali sve rigorozniji, Bebica ne može da izdrži ovaj tempo! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

- Što si je*ao? Je l' ti se sviđa ili jer ti se prije*alo?! Ili mu se je*alo ili sviđalo. On kaže da ima privlačnosti - rekao je Dačo.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Gledaju se kao dva neprijatelja: Asmin shvatio da nema ništa od Teodore i Filipa, odmah preneo Bebici saznanja (VIDEO)

Zadruga

Klupko se odmotava! Kačavenda sumnja da je ćerka od Ines u krvnom srodstvu sa Neriom, KAKAV ŠOK! (VIDEO)

Zadruga

PLJUŠTE PROVOKACIJE: Karić i Anđela pokušali da sklope primirje, pa ZARATILI kao nikad do sad! (VIDEO)

Zadruga

KLUPKO POČINJE DA SE ODMOTAVA! Asmin otkrio zašto je došlo do pucanja prijateljstva između Site i Hanine tetke, pa se JAVNO OBRATIO Ines (VIDEO)

Zadruga

Ne mogu da se usaglase: Miljana i Asmin pokušavaju da sklope detalje vrele akcije, Kačavenda uočila nelogičnosti u Alibabinoj priči (VIDEO)

Zadruga

Stigla je instant karma: Teodora svim silama pokušala da ukanali Bebicu, pa od Filipa popila šut-kartu (VIDEO)