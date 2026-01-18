Klupko počelo da se odmotava: Dačo preneo Maji sva saznanja od Filipa, pa pokušali da sklope odgovore (VIDEO)

Au!

Dačo Virijević došao je kod Maje Marinković kako bi joj preneo sva saznanja od Filipa Đukića nakon vrele akcije koju su imali za Srpsku Novu godinu.

- Ispitivala me za Anitu i Luku, pa išla kod Ivana da se raspituje. Bolesnica! Znaš koliko je navalila na mene šta sam pričao. Ja sam njemu rekao: "Ja tebi ništa ne zameram. Aneli kao Aneli je sama kriva. To što si uradio Luki jeste ružno, ali ovo što su one uradile je ružno. Trebao si isto tako da staneš i u odbranu Maje". Rekao sam da je najveća pi*da zbog toga, a ne što je je*ao, a on meni kaže da gledam sve kroz rijaliti. Ovim te je ponizio. Rekao sam mu da znam da je ćutanje zlato kad ne možeš da se braniš, a on mene pita: "Na šta nemam odgovor?" - rekao je Dačo.

- Ajde vamo - rekla je Maja.

- Tamo je on - rekao je Dačo.

- Boli nas ku*ac - rekla je Maja.

- Što si je*ao? Je l' ti se sviđa ili jer ti se prije*alo?! Ili mu se je*alo ili sviđalo. On kaže da ima privlačnosti - rekao je Dačo.

Autor: A.Anđić