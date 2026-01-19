AKTUELNO

Zadruga

Glumiš Luksu prijatelja, pa završiš sa Sarom: Miki Dudić žestoko prekorio Boru, on jednim potezom svima zapušio usta! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Neočekivano!

U toku je ''Podela budžeta'' Bore Santane, a on je naredni budžet dao Mikiju Dudiću.

pročitajte još

Majka i ćale izgledaju kao da su na medenom mesecu: Miki Dudić procvetao nakon podrške porodice, rešio da ih nikako neće obrukati (VIDEO)

- Genetika tvoja ne govori da si neki šmokljan da sediš ovde i da ćutiš. Od mene imaš srednji budžet i jako te poštujem, ali Boginja ti nikako ne treba - rekao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Hvala, ti bi od mene dobio veliki budžet jer smatram da je iskrenost najbitnije. Ti si neko ko zaslužuje mnogo više od mene i to sam pokazivao. Mislim da sam ti jedan od najiskrenijih prijatelja ovde. Ono što ti pričaš devojkama, to je neko nezadovoljstvo koje iz tebe izbija. Sve što imaš da mi kažeš, ti mi reci slobodno, a moram da ti kažem da ti zameram što ako ti je Luks drugar, onda ne bi trebalo da radiš sa Sarom nešto - rekao je Miki Dudić.

pročitajte još

Mislio je da imaš jabučicu! Bora otkrio kako je Janjuš ogovarao Dušicu: Rekao je da imaš VIŠAK MUŠKIH HORMONA! (VIDEO)

- Ja sam sa Sarom bio pre Luksa, to moraš da znaš - rekao je Bora.

- Ja sam malo starijeg kova, imam drugačije poglede na život. Oni koji ti idu uz dlaku, nisu ti pravi prijatelji - rekao je Miki Dudić.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Šok preokret: Miki Dudić vinuo Teodoru u nebesa nakon raskida s Bebicom, pa ipak Đukića poslao u izolaciju! (VIDEO)

Zadruga

Gastoz pokazao veću empatiju prema Miličinoj trudnoći nego Terza i Sofija: Ovim potezom zapušio usta mnogima, evo o čemu je reč! (VIDEO)

Zadruga

Da li bi Sara preživela Luksom odlazak? Mića je jednim potezom šah-matirao, Muratu će sad sve biti jasno! (VIDEO)

Zadruga

Ena Čolić ga uopšte ne zanima: Miki Dudić se jednim potezom odao, Anđelo mu nikad žešće skinuo masku! (VIDEO)

Zadruga

Žestoko raskrinkavanje: Alibaba priznao da se Mini svideo od prvog dana, ona mu jednom rečenicom zapušila usta! (VIDEO)

Domaći

Jednim potezom svima zapušio usta: Pogledajte kako je Gastoz na Vaskrs pokazao Matoroj da mu je Anđela prioritet! (FOTO)