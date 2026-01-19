Glumiš Luksu prijatelja, pa završiš sa Sarom: Miki Dudić žestoko prekorio Boru, on jednim potezom svima zapušio usta! (VIDEO)

Neočekivano!

U toku je ''Podela budžeta'' Bore Santane, a on je naredni budžet dao Mikiju Dudiću.

- Genetika tvoja ne govori da si neki šmokljan da sediš ovde i da ćutiš. Od mene imaš srednji budžet i jako te poštujem, ali Boginja ti nikako ne treba - rekao je Bora.

- Hvala, ti bi od mene dobio veliki budžet jer smatram da je iskrenost najbitnije. Ti si neko ko zaslužuje mnogo više od mene i to sam pokazivao. Mislim da sam ti jedan od najiskrenijih prijatelja ovde. Ono što ti pričaš devojkama, to je neko nezadovoljstvo koje iz tebe izbija. Sve što imaš da mi kažeš, ti mi reci slobodno, a moram da ti kažem da ti zameram što ako ti je Luks drugar, onda ne bi trebalo da radiš sa Sarom nešto - rekao je Miki Dudić.



- Ja sam sa Sarom bio pre Luksa, to moraš da znaš - rekao je Bora.

- Ja sam malo starijeg kova, imam drugačije poglede na život. Oni koji ti idu uz dlaku, nisu ti pravi prijatelji - rekao je Miki Dudić.

Autor: N.Panić