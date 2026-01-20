Oni komentarišu na osnovu njegovih reči: Anita i dalje sumnja u Lukine emocije prema Aneli, pa odjednom promenila ploču (VIDEO)

Au!

Voditelj Milan Milošević u toku emisije "Pretres nedelje" dao je reč Aniti Stanojlović.

- Što si plakala za mesečnicu? - pitao je Milan.

- Mene je iznerviralo kad nas je Janjuš ponižavao on je ćutao. Ako njemu to ne smeta, meni smeta. Ja 15 dana pričam jednu te istu stvar. Nije trebala prva rečenica da mu bude šta mur eadi ova smećarka, nego da se fokusira na Filipa. Možda je njegova reakcija bila takav jer sam mu veče pred rekla da ne može da brani tako Filipa. Prvih 15 dana sam mu verovala sto posto, ali poslenjih 15 ne. Zameram mu što daje za pravo ljudima da komentarišu ovde kako komentarišu. Oni komentarišu na osnovu njegovih reči. On mene nije nazvao njenim imenom. Ja tačno znam kad Luka petlja i mulja. Juče je odmah otišao i skinuo tu majicu i stavio u džak sa stvarima koje neće nositi. Možeš da nosiš svaku stvar koja ima veze sa njom, ja ti verujem. On pokušava sebe da odbrani tako što će da napadne mene. Ako vidiš da plačem nema smeha i prebacivanja. Nekad zna da dobaci namerno. Mina i Viktor ne misle da on voli nju nego da naš odnos nema perspektivu - rekla je Anita.

- Ovaj odnos nema perspektivu jer se oni konstantno svađaju. Ja jako dobro znam kad se vi svađate i kad je ona nervozna - rekla je Mina.

- Luka je rekao da više nećemo pričati o tim stvarima - rekla je Anita.

- Ona njemu sve zamera, a na kraju kaže da obuče majicu - rekao je Ivan.

- Fejk smo u vezi, okej. Ja sam izašao tek iz odnosa koji je dugo traja i normalno je da neka moja greška probudi nepoverenje - rekao je Luka.

- On je svojim izlaganjem da pravo ljudima da misle - rekao je Viktor.

- Mina ima pravo da misli. Meni njihove veza isto nema perspektivu, pa kako on može da se sprda sa Dušicom, a povezivani su - rekao je Luka.

Autor: A.Anđić