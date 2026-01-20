Ja znam koliko je on nju voleo: Terza stavio pod lupu Lukine emocije, pa raskrinkao njegove peckalice sa Aneli (VIDEO)

Au!

U toku je emisija "Pretres nedelje", a voditelj Milan Milošević dao je reč Asminu Durdžiću kako bi prokomentarisao odnos Luke i Anite.

- Luka je mnogo iskreniji od tebe. Anita je meni rekla na ulasku da će biti sa njim kad tad i mi po tome možemo da mislimo da si ti njega pikirala. Svaki muškarac koji odmah uđe iz odnosa u odnos ušao je iz osvete. Postoji strast, ali nema tu ljubavi - rekao je Asmin.

- Luka i ja smo se odmah zavoleli - rekla je Aneli.

- Zaljubiš se, ali ne zavoliš. Ti njega teraš da se svađa sa Aneli, a ti sa dpričaš sa Filipom i Matorom. On i ja o Aneli uopšte ni ne pričamo. On voli sa mnom da priča, nije on loš dečko. Anita će njemu da napravi mnogo problema ako ovako nastavi, već ga tera u sukobe sa Terzom - rekao je Asmin.

- Ne možeš da se zaljubiš u 15 dana, to ne postoji. Oni trebaju da gledaju sebe i svoj odnos. Svaki par ima probleme i nesuglasice. Treba podržarti, a ne odmah da su fejk u startu - rekla je Maja.

- Anita je zabranila komunikaciju sa tobom - rekao je Milan.

- Zašto ne zameriš Mini koja je rekla da vaša veza nema perspektivu? - pitao je Terza.

- Mina ima pravo. Ja tebe ne gledam kao ove ljude ovde, dobar si sa nama i to nam kaži sa strane a ne pred ovim ljudima ovde - rekla je Anita.

- Kad sam ja govorio da su se gledali Anita i Luka Terza je lagao. Oni su preko noći uški u vezu, ja znam koliko je on nju voleo. Nijedna normalna osoba ne ulazi u odnos ako svoje emocije nije rešio. Luka je njoj na nominacijama dobacio: "Lep ti sat" - rekao je Terza.

- Valjda bi mene trebao mrzeti šta sam ti napravila - rekla je Aneli.

- Uzela je tabletu za dan posle - rekao ej Milan.

- Ja to nisam ni znao. Ove szone nismo pravili dete. Ja mogu da joj se smejem kad je smešna ili kad izvređa moju devojku - rekao je Luka.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić