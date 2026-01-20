Tri u jednom!
Aneli Ahmić je nastavila svoj rat na više frontova, sa Janjušem, Kačavendom i Vanjom Živić.
- Ti si ozbiljan ološ - rekao je Janjuš.
- Ma ološ ti je kući - rekla je Aneli.
- Ja sam joj samo rekao da je ispod trema čeka Asmin, nisam je provocirao - rekao je Dača.
- Maja te provocirala za jaja, i ti si njemu i on je tebi j*bao sve na svetu - pokušao je Terza da objasni.
- Mićo ja ću da branim Uroša jer vi branite ovu f*ksu - rekla je Kačavenda.
- J*bem li ti Lazara, za devojčicu kažu da je k*rva, Vanja curi ti taj silikon iz g*zice - urlala je Aneli.
- Ti mene nećeš sprečiti da budem sa drugom ženom - rekao je Asmin.
- Donesite jaja, neka to bude nagrada, molim vas - rekla je Maja Aneli.
Autor: R.L.