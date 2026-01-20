Aneli ne uzima pauzu! Poređala Vanju, Janjuša i Kačavendu, pa zaratila sa svih troje ISTOVREMENO! Asmin je bacio na dno: Nećeš me sprečiti da budem sa drugom ženom (VIDEO)

Tri u jednom!

Aneli Ahmić je nastavila svoj rat na više frontova, sa Janjušem, Kačavendom i Vanjom Živić.

- Ti si ozbiljan ološ - rekao je Janjuš.

- Ma ološ ti je kući - rekla je Aneli.

- Ja sam joj samo rekao da je ispod trema čeka Asmin, nisam je provocirao - rekao je Dača.

- Maja te provocirala za jaja, i ti si njemu i on je tebi j*bao sve na svetu - pokušao je Terza da objasni.

- Mićo ja ću da branim Uroša jer vi branite ovu f*ksu - rekla je Kačavenda.

- J*bem li ti Lazara, za devojčicu kažu da je k*rva, Vanja curi ti taj silikon iz g*zice - urlala je Aneli.

- Ti mene nećeš sprečiti da budem sa drugom ženom - rekao je Asmin.

- Donesite jaja, neka to bude nagrada, molim vas - rekla je Maja Aneli.

