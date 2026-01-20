NISAM TAKO REKLA, OBJASNIĆU TI... Odmah nakon emisije Aneli prišla Filipu, pa se pravdala da nije planirala da ga smuva! (VIDEO)

Da li joj je poverovao?
Odmah nakon emisije "Igra istine" Aneli Ahmić prišla je Filipu Đukiću kako bi razjasnila stvari.
- Nisam tako rekla, objasniću ti, rekla sam isto kao što sam i Asminu rekla, da bih volela da uđete da mi se skinete s grbače više i ti i Maja. Rekla sam ti u Dubiozi da ću to namerno reći, da bi volela da oni uđu u vezu da bih ja imala slobodan život, slobodan put, da me se menu i Maja i Asmin - rekla je Aneli.
- Je l' si rekla ka Filipu - pitao je Đukić.
- Ne, kunem ti se - navela je Ahmićka.
Autor: R.L.