NISAM TAKO REKLA, OBJASNIĆU TI... Odmah nakon emisije Aneli prišla Filipu, pa se pravdala da nije planirala da ga smuva! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Da li joj je poverovao?

Odmah nakon emisije "Igra istine" Aneli Ahmić prišla je Filipu Đukiću kako bi razjasnila stvari.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nisam tako rekla, objasniću ti, rekla sam isto kao što sam i Asminu rekla, da bih volela da uđete da mi se skinete s grbače više i ti i Maja. Rekla sam ti u Dubiozi da ću to namerno reći, da bi volela da oni uđu u vezu da bih ja imala slobodan život, slobodan put, da me se menu i Maja i Asmin - rekla je Aneli.

- Je l' si rekla ka Filipu - pitao je Đukić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne, kunem ti se - navela je Ahmićka.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

