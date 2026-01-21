AKTUELNO

Nemoj Murata da mi spominješ: Bori pala roletna, Anastasija mu saopštila najnoviju odluku! (VIDEO)

Preokret!

Anastasija Brčić došla je do hotela kako bi Bori Santani saopštila kako se oseća nakon njihovog poljupca jutros, ali se čini da je on poludeo na pomen Muratovog imena.

- Je l' si obećao Sandri Todić da ćeš biti u vezi s njom? - upitala je Anastasija.

- Ko ti je rekao to? - upitao je Bora, a onda je upala Boginja:

Foto: TV Pink Printscreen

- Obećala si mi da ćemo zapaliti cigaru, a sad se brukaš tu. Treba da te bude sramota - rekla je Boginja.

- Šta je s ljudima danas? - upitao je Bora.

- Mene je sramota mog pijanstva. Ja ne želim da budem ni sa tobom, ni sa Muratom - rekla je Anastasija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nemoj njega da mi pominješ sada - rekao je Bora.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: N.Panić

