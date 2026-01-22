Na druge teme laje, a na svoju nem: Maja razvezala jezik i brutalno isprozivala Đukića, on ponovo spustio glavu! (VIDEO)

Najstrašnije ga oblatila!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a takmičari su imali prilike da pogledaju kako Maja Marinković priča da je blam jer je bila sa Filipom Đukićem.

- Rekla sam da ne mogu da verujem šta sam sebi dozvolila i da sam se izblamira. Svi u životu grešimo, ali baš me blam i sramota svega. Niko ne pominje bilo kakav odnos vezu i tako dalje, ali samo da se on malo zauzeo kao muškarac od 37 godina. Smatram da muškarac u životu mora da ima stav, nisam očekivala to od njega jer se znamo toliko godina, a ne ja da budem muško i nosim muške gaće. Sve će to proći, ali nakon toliko godina iskustva sam se baš prosula. On laje na druge teme, a na svoju je nem - rekla je Maja.

- Bolje mi je bilo da se pokrijem ušima i ćutim nego da lupam gluposti. Neću da se pravdam, jedva čekam da ovo prođe. Kriv sam što nisam popričao s njom, mi se znamo godinama unazad samo što smo se mi videli napolju par puta. Trebao sam da joj priđem i hteo sam, ali nisam i šta da radim? Možda je tako i trebalo, ona devojka ima pravo da me komentariše kako god. Kad je neko u pravu, nemam u sebi to da skačem i branim sebe - rekao je Filip.

- Ne znam što očekuje Maja da je iko brani, celu noć je gledala šta se dešava. Folirant je u ovoj situaciji, kao što mislim da u mnogim situacijama balansira i evo sad traži lemura. Sve što Maja radi poslednjih mesec dana ovde je lažno - rekao je Bebica.

- Mene samo zanima šta bi se desilo u tom razgovoru? Ništa, veze svakako ne bi bilo - rekao je Janjuš.

- Njemu se Aneli sviđa potajna, on ima jednu siguricu i drugu sebi priprema. Nema m*da da prizna da mu se Aneli sviđa, a Bebica sad priča ovo samo da bi se dodvorio Teodori - rekao je Alibaba.

- Mnogo znači reći: ''Izvini'', ali samo pogledajte kako je Terza posle svega stao uz mene. Filip uopšte nije ispao ni fer, a ni korektan prema Maji. Ovde je Asmin u pravu sto posto, nema snagu da pokaže muškost - rekla je Sofija.

- Ja stvarno ne znam šta ljudima nije istina. Ona je spavala prvi put i tad se kajala, a onda je drugi put s njim legla posle Aneli i mene. Ja kod njega vidim krivicu što nije popričao sa devojkom, ali ni mene niko nije branio - rekla je Boginja.

- Asmin može da izmišlja priče i vređa ga, meni dođe u momentu da mu lupim šamarčinu kad priča o Filipu. On jako ima neku dozu ljubomore, ima ostrašćenost prema Filipu jer je svestan da on ima to nešto i da se lože žene na njega. Ti ne možeš u taj rang da se svrstaš, preterano je sve ovo samo ispada smešan. Maja je sebi kriva što je rekla da je videla sve, a ako je videla i pustila sve onda je trebala da spasi sebe i ne j*be se. Šta je on trebao da kaže? Da joj se izvini i da neće vezu, a to bi nju tek više razbesnelo - rekla je Aneli.

Autor: N.Panić