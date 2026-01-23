Izbaciću sve kad izađem napolje: Terza brutalno zapušio usta Bebici i najavio dokaze o prošlosti Teodore Delić! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a Nenad Macanović Bebica i Borislav Terzić Terza ušli su u žestok klinč zbog Teodore Delić. ﻿

- Taki je k*rao i razvalio u stanu kod njega, nema tu priče. Ona je imala i neki lanac da je plaćaju za s*ks, ali sve dokaze ću ostaviti napolju - rekao je Terza.

- Pa to što je Sofija bila sa nekim pekarom i PR, ne znači da je i Teodora - rekao je Bebica.

- Nemoj da spinujete priča. Blam je da se mlada devojka povezuje sa starijim čovekom, a meni je jedan ozbiljan čovek u gradu rekao ozbiljne stvari za Teodoru - rekao je Terza.

- Era je meni pričao za Teodoru, a u prošlom rijalitiju je Teodora imala 19 godina, a stariji čovek s kojim je bila 50 godina - rekao je Ivan.

- Teodora kad je ušla ovde u sedmicu ona je imala dečka s kojim je bila na moru, on je već znao sve - rekao je Bebica.

- Mislim da je ovo sve Takijev spin sa njegove ćerke jer i on zna da se njegova ćerka izblamirala ovde, baš zato je spomenula ovde - rekla je Teodora.

- Ne sme da mi promakne veridba Teodore i Bebice, a ona i ja smo igrale i ona je rekla: ''Ja sam tvoja maćeha'' - rekla je Maja.

Autor: N.Panić