Budem li videla to, kraj: Matora pobesnela i najavila Dragani raskid zbog Janjuša, ona grca u suzama! (VIDEO)

Nije joj dobro!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a Jovana Tomić Matora dobila je reč kako bi porazgovarala sa Markom Janjuševićem Janjušem.

- Milan mi je rekao Janjuše da si pričao sa Borom kako Dragana voli s*ks u dupe - rekla je Matora.

- Nisam to rekao, to je laž. Ne bi mi palo na pamet - rekao je Janjuš.

- Kada bi postojala šansa da postoji taj klip gde Janjuš nju mazi po kosi, ja više ne bih mogla da budem s njom - rekla je Matora.

- Ona ako ima potrebe da raskine, neka raskine. Ja sam ovde iskrena prema njoj, borila sam se za nju i stajala sam uz nju sve vreme, a ona meni kaže da će raskinuti sa mnom ako ima neki klip. Nek raskine sad - rekla je Dragana.

- Ja njoj verujem da ne postoji, ali ja sam možda postala surova. Znam koliko se dajem u vezi, Dragani verujem sto posto i ja znam da bi se onda pretvorila u Matoru ako mi je prećutati - rekla je Matora.

- Matora baš grešiš, devojka mi se nije obratila od početka - rekao je Janjuš.

- Ne postoji situacija da su prošle godine pričali nešto za nju, a ja sam njoj verovali. Pričali su mi sve za Stefani i nju, a ja sam verovala samo njoj - rekla je Dragana.

- Mnogi ljudi komentarišu da je Dragana nezadovoljna i nesrećna, ali sad i meni budi sumnju. Ne znam šta se dešava - rekla je Matora.

- Jako je ružno što ovo radiš sada jer sam ja preko dana raspoložena, uvek smo zajedno - rekla je Dragana.

- Bude li istina to, kraj. Više volim tebe nego sebe, a celu noć mi deluje da se plaši - rekla je Matora.

- Kako sam mogla da joj priznam nešto i kažem kad se ne sećam? Ne sećam se uopšte, sigurna sam da toga nije bilo jer se ne sećam - rekla je Dragana.

- Ne postoji šansa, nisam lud - rekao je Janjuš.

Autor: N.Panić