Njegov oštar sud mnoge ne ostavlja imune: Uroš u svom stilu unakazio Aneli i Alibabi, u sve se umešala i Maja! (VIDEO)

Alibabi nije dobro!

U toku je emisija ''Nominacije'', a takmičari danas biraju osobu koja se najveća zaigrala u Beloj kući.

- Ja ću da navedem Milosavu jer mislim da je zavela Jocu na kvarno. Navešću takođe i Saru Stojanović, ali i Đukića - rekao je Nerio.

- Naravno da mi je na prvom mestu Aneli, drugo mesto Asmin i treće mesto je Sandra koja nam se nakačila na grbaču - rekla je Hana.

- Prva osoba je Aneli Ahmić koja se zaigrala i ne zna koga voli i u koga je zaljubljena. Nikada nisi bila ovako nasilna i agresivna. Druga osoba je Asmin koji je izljubomorisao jer je Maja šetala u tangama, a ja nisam ni kriv ni dužan da mene napadaš - rekao je Uroš.

Autor: N.Panić