AKTUELNO

Zadruga

Njegov oštar sud mnoge ne ostavlja imune: Uroš u svom stilu unakazio Aneli i Alibabi, u sve se umešala i Maja! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Alibabi nije dobro!

U toku je emisija ''Nominacije'', a takmičari danas biraju osobu koja se najveća zaigrala u Beloj kući. 

pročitajte još

Neko mora da te postavi na mesto: Boginji pukao film i izrešetala Maju kao niko, bukti rat! (VIDEO)

- Ja ću da navedem Milosavu jer mislim da je zavela Jocu na kvarno. Navešću takođe i Saru Stojanović, ali i Đukića - rekao je Nerio.

Foto: TV Pink Printscreen

- Naravno da mi je na prvom mestu Aneli, drugo mesto Asmin i treće mesto je Sandra koja nam se nakačila na grbaču - rekla je Hana.

pročitajte još

Prozivate nas civilima, malo ste se zaigrali: Dragana bez dlake na jeziku isprozivala glavne aktere Elite! (VIDEO)

- Prva osoba je Aneli Ahmić koja se zaigrala i ne zna koga voli i u koga je zaljubljena. Nikada nisi bila ovako nasilna i agresivna. Druga osoba je Asmin koji je izljubomorisao jer je Maja šetala u tangama, a ja nisam ni kriv ni dužan da mene napadaš - rekao je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Je l' ti sad sve jasno? Alibaba otkrio Dači koliko je Maja luda, ne može da se smiri! (VIDEO)

Zadruga

Povredila me mnogo: Janjuš rešio da se osveti Aneli i priznao da su se ljubili, ona menja boje poput semafora! (VIDEO)

Domaći

Sramota me da pogledam ljude u oči: Đukić na ivici suza zbog muvačine s Aneli, Anđelo dao sve od sebe da ga uteši! (VIDEO)

Zadruga

Čestitam ti na borbi, koju bi malo ko izdržao: Ivan zavidi Aneli na hrabrosti i snazi, ali joj žestoko zamera pomirenje s Alibabom nakon svega! (VIDEO

Zadruga

Navukao je i ćao: Sofija otkrila sve detalje Terzing paklenog plana da iz Jovane izvuče informacije iz spoljnog sveta! (VIDEO)

Zadruga

Budem li videla to, kraj: Matora pobesnela i najavila Dragani raskid zbog Janjuša, ona grca u suzama! (VIDEO)