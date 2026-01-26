Teodora je ispala nepoštena, kakav god da je Bebica... Filip naivan kao FRANCUSKA SOBARICA, Delićeva ostala na stubu srama, a on pokušava da se izvuče! (VIDEO)

Šou!

Danas učesnici biraju najnepoštenije takmičare "Elite 9".

- Ja ću navesti tri osobe koje su ispale nepoštene prema sebi, prvo je to Filip šukić, drugi je Asmin, a treća je Maja koja je ponavljala grešku više puta - rekao je Viktor.

- Da naučim malog Muratovskog, ja tebe neću da navedem. Ja sam možda bio nepošten, mislim na Filipa. Ja neću da vratim Muratu. Navešću jedinu osobu koja je žrtva, navešću Sunčicu, k*rala se sa Muratom kao štuka - rekao je Luka.

- Govori devojka koja vuče devojke, čupa devojke, dečko klošar, jedan Baja Patak - rekla je Sunčica.

- Sara koja voli da joj psuješ sve, tako te voli. Na trećem mestu je Anastasija, Murata to pali, on je jedina žrtva, a nepoštene prema njemu su Sunčica, Anastasija i Sara - rekao je Vujović.

- Ja ne mogu da navedem sebe, pa ću navesti Luku, prvo je on bio nefer prema meni, pa ja prema njemu. Onda ću navesti Teodoru, Bebica to nije zaslužio, a na trećem mestu ću navesti Boru zbog onoga što je ispričao Anastasiji - rekao je Filip.

Autor: R.L.