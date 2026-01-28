Uživa u ponižavanju Alibabe: Maja crkava od smeha, evo kako je planirala da ga ismeje pred svima (VIDEO)

AKTUELNO

Maja Marinković prepričala je svoj plan Sari Stojanović kojim je htela da dobije lemura, a zbog kog bi ismejala Asmina Durdžića.

- Kako idete negde a niste smislili? Ne pada mi na pamet, nisam ja ta! Neće mene niko da radi za jednu igračku. Priča da imam simpatije prema njemu, odlepio čovek, skrenuo sa uma - pitala je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja nisam mogao da se setim ničega. Naljutio se kao ris jer si rekla onako. Isponižavala si ga i posle ti kriv đavo - rekao je Dačo.

- Ja sam se u sekundi setila. Dala sam predlog da Asmin igra na bini uz pesmu Desingerice - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- To bi bilo ponižavanje - rekao je Dačo dok je Maja crkavala od smeha.

