ON NIJE MUŠKARAC: Asmin ne prestaje da kanali Filipa dok brani Majino dostojanstvo, Đukić pokušao da se opere pa potonuo još dublje u mulj! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Asmina Durdžića.

Asmine toliko ne podnosiš Filipa što je imao se*s sa Majom, svuda ga ogovaraš. Nije samo on hteo se*s sa njom, nego i ona sa njim.

- Za mene nije muškarac. Rekao sam mu sve u facu što sam imao. Ja sam imao žena bomba i niko nije smeo da komentariše moju devojku. On za mene nije muškarac. Za mene ona ne može biti kriva jer je imala od njega lažnu nadu. Da je bilo obrnuto kao sa Vanjom onda bi bila Maja kriva, ali on je njoj davao lažnu nadu - rekao je Asmin.

- Ja sam rekao da sebe ne vidim sa Majom u vezi. Mi se znamo dugi niz godina i posle toga smo se par puta videli. Mi smo drugari, ali nikad nismo pričali na temu veze. Devedeset posto muškaraca funkcioniše napolju kao ja - rekao je Filip.

- On je morao da zna da ako se desi se*s sa Majom da nije isto kao sa neko drugom. Trebao je da bude svestan da će postati neka priča i da će imati težinu. Mora da se priča o ovome što si ti uradio. Mogu da se predstavljaju nekom drugom kao drugari, ali meni ne mogu. Vidi se u startu sve - rekao je Janjuš.

Autor: A.Anđić

