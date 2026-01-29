AKTUELNO

Ništa ne može da ih poljulja: Viktor siguran u Mininu ljubav, a evo šta kaže na povezivanje sa Borom i Đukićem (VIDEO)

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Viktora Gagića.

Luka je hteo da ti kaže da je Mina bila i sa Filipom Đukićem i sa Borom Santanom.

- Ja to ne znam, ako je istina nek potvrde. Ako je bila mene to ne zanima, bilo je pre mene - rekao je Viktor.

- Nikad nisam spomenuo ni Boru ni Filipa. Nisam znao da devojka radi na Redu. Ja nisam čuo tu priču nikad da bih mogao da kažem. Znam samo da su kolege na televiziji - rekao je Luka.

- To se priča od prve sezone, već je smešno - rekao je Filip.

- Zna se da sve što je tako ja priznam. Ja sam priznavala id ruga stvari o sebi, što ne bih i ovo - rekla je Mina.

Autor: A.Anđić

