UVEREN DA JE NJENA PAŽNJA USMERENA KA NJEMU! Anđelo rešio da saspe Mileni sve u lice, tvrdi da je imala pik na svaku devojku koja je bila bliska sa njim! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Naredno pismo u emisiji ''Pitanja gledalac'' bilo je posvećeno Mileni Kačavendi.

Foto: TV Pink Printscreen

- Zbog čega si ljubomorna na druženje Aneli i Anđela? - glasilo je pitanje.

- Evo, ljubomorna sam. Neka bude da sam na svaku ovde ljubomorna - rekla je Milena.

- Da, jesi, ljubomorna si i to je prava istina. Za svaku me je ovde peckala - rekla je Anđelo.

- Anđelo, top ti u druženju sa Aneli, da li je to tvoja pozitivna strana? - glasilo je pitanje.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da, jeste. Milena je govorila da ja ne znam da budem duhovit. Svoju energiju samo dajem onome kome želim - kazao je Anđelo.

- Drago mi je da je njemu bilo zabavno - kazala je Aneli.

- Majo, zar ne misliš da je loše da ismevaš osobu koja je uvek tu za tebe i stalno ponižavaš Asmina? - glasilo je pitanje.

- Asmina gledam kao ortaka. Njemu smeta jer je tako, pa ispada kao da ja njega ponižavam - kazala je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.

