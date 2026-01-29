Šok!
Naredno pismo u emisiji ''Pitanja gledalac'' bilo je posvećeno Mileni Kačavendi.
- Zbog čega si ljubomorna na druženje Aneli i Anđela? - glasilo je pitanje.
- Evo, ljubomorna sam. Neka bude da sam na svaku ovde ljubomorna - rekla je Milena.
- Da, jesi, ljubomorna si i to je prava istina. Za svaku me je ovde peckala - rekla je Anđelo.
- Anđelo, top ti u druženju sa Aneli, da li je to tvoja pozitivna strana? - glasilo je pitanje.
- Da, jeste. Milena je govorila da ja ne znam da budem duhovit. Svoju energiju samo dajem onome kome želim - kazao je Anđelo.
- Drago mi je da je njemu bilo zabavno - kazala je Aneli.
- Majo, zar ne misliš da je loše da ismevaš osobu koja je uvek tu za tebe i stalno ponižavaš Asmina? - glasilo je pitanje.
- Asmina gledam kao ortaka. Njemu smeta jer je tako, pa ispada kao da ja njega ponižavam - kazala je Maja.
Autor: S.Z.