Žestoko!
Nakon što su takmičari Elite 9 raksinkali poglede Luke Vujovića usmerene prama Maji Marinković došlo je do žestoke svađe između njega i Anite Stanojlovi- Ubrzo su napustili emisiju i svoju svađu nastavili u dvorištu.
- Pomeri se od mene. Sram te bilo, dižeš ruku na mene. Nemamo šta da pričamo! - rekao je Luka.
- Napraviću haos ili pričaj - rekla je Anita.
- Okej, neću vezu - rekao je Luka.
- Ja ovo nisam zaslužila. Nije to Sofija da se smeješ - rekla je Anita.
- Sram te bilo! Dva meseca ništa nisam uradio - rekao je Luka.
- Smeješ se sa Aneli i prebacuješ priču na nju - rekla je Anita.
- Ovo je laž! - rekao je Luka.
- Ja sedim i plačem a ti sa njom - rekla je Anita.
- Budi svesna da ćeš se kajati, a ti i ja smo završili - rekao je Luka.
- Dobićeš pakao od života - rekla je Anita.
- Slobodno, da se mirim s tobom, a ti da mi praviš pakao - rekao je Luka.
- Ti ćeš završiti sa Majom na kraju! Ne mogu više da trpim, danima ti pričam - vikala je Anita.
- Sramte bilo, 24 sata sam sa tobom - rekao je Luka.
- Smejao si se - rekla je Anita.
- Nisam ja kriv što je izašao ovaj klip. Ja se sa njom ne gledam i ne flertujem - rekao je Luka.
- Ti mene ponižavaš kao devojku. Ti i Maja ste priznali za stolom - rekla je Anita.
- Ja nikad ne bih bio sa Majom! Je l' trebam da se pravdam? Treba da te bude sramota. Svidela si mi se, nijedna druga! -rekao je Luka.
- Ne može da ti bude smešna osoba sa kojom si povezivan - rekla je Anita.
- Luda si! - rekao je Luka.
Detaljnije u nastavku ovog teksta.
Autor: A.Anđić