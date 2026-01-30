AKTUELNO

Rešila da mu izvrne život naopačke! Anita ne dolazi sebi nakon Lukine izdaje sa Majom, on pokušava da okrene sve u svoju korist: Sram te bilo, sva meseca ništa nisam uradio! (VIDEO)

Žestoko!

Nakon što su takmičari Elite 9 raksinkali poglede Luke Vujovića usmerene prama Maji Marinković došlo je do žestoke svađe između njega i Anite Stanojlovi- Ubrzo su napustili emisiju i svoju svađu nastavili u dvorištu.

- Pomeri se od mene. Sram te bilo, dižeš ruku na mene. Nemamo šta da pričamo! - rekao je Luka.

- Napraviću haos ili pričaj - rekla je Anita.

- Okej, neću vezu - rekao je Luka.

- Ja ovo nisam zaslužila. Nije to Sofija da se smeješ - rekla je Anita.

- Sram te bilo! Dva meseca ništa nisam uradio - rekao je Luka.

- Smeješ se sa Aneli i prebacuješ priču na nju - rekla je Anita.

- Ovo je laž! - rekao je Luka.

- Ja sedim i plačem a ti sa njom - rekla je Anita.

- Budi svesna da ćeš se kajati, a ti i ja smo završili - rekao je Luka.

- Dobićeš pakao od života - rekla je Anita.

- Slobodno, da se mirim s tobom, a ti da mi praviš pakao - rekao je Luka.

- Ti ćeš završiti sa Majom na kraju! Ne mogu više da trpim, danima ti pričam - vikala je Anita.

- Sramte bilo, 24 sata sam sa tobom - rekao je Luka.

- Smejao si se - rekla je Anita.

- Nisam ja kriv što je izašao ovaj klip. Ja se sa njom ne gledam i ne flertujem - rekao je Luka.

- Ti mene ponižavaš kao devojku. Ti i Maja ste priznali za stolom - rekla je Anita.

- Ja nikad ne bih bio sa Majom! Je l' trebam da se pravdam? Treba da te bude sramota. Svidela si mi se, nijedna druga! -rekao je Luka.

- Ne može da ti bude smešna osoba sa kojom si povezivan - rekla je Anita.

- Luda si! - rekao je Luka.

