NIJE ISTINA DA NISMO U DOBROM ODNOSU: Aneli svim silama tvrdi da je u idiličnom odnosu sa bratom Ajlinomm, Asmin skočio kao oparen na njeno izlaganje: LAŽEŠ, TEBE IZBEGAVAJU I KOMARCI! (VIDEO)

Haos!

Darko Tanasijević nastavio je razgovor sa Aneli Ahmić u emisiji ''Pitanja novinara'', te se tom prilikom potegla tema o njenom odnosu sa rođenim bratom Ajlinom.

Spomenula si Crnu Goru, Stanija je govorila da se to desilo u Crnog Gori, da li je tako? - upitao je Darko.

- Nema to nikakve veze sa tim. Asmina su tražili crnogorci iz nekih drugih razloga. Nije trebalo da pominje neke ljude, a sa Stanijom nema to nikakve veze - rekla je Aneli.

- Da li si ti bila u dobrom odnosu sa bratom u trenutku kada on nije bio sa svojom suprugom osam meseci, te si tada došla u njegov lokal? - glasilo je pitanje.

- Ne. To je bilo kada su bili u odličnom odnosu. Moj brat se čuje sa majkom, sa mnom. Nije istina da mi nismo u dobrom odnosu. Ne pominjem ga samo jer on ne voli javno da se pominje. Naša porodica nije u savršenom odnosu sa njegovom ženom - rekla je Aneli.

- Slađana je jedna divna dama, ona ne brani Anelinom bratu da se čuje sa njima, ali je ona ta koja ne želi da ima komunikaciju sa njima. Bolje ti pričaj kakav je zapravo vaš odnos unutar porodice - rekao je Asmin.

- Kao što sam i rekla, ne želim da pričam o svom bratu - rekla je Aneli.

- Lažeš za sve. Aneli, ti nisi u dobrom odnosu sa svojimbratom i to je jedina istina. Tebe izbegavaju i komarci - kazao je Asmin.

Autor: S.Z.