Nikad veći preokret: Kačavenda će pomoći Luki da se bori za Bajinog Maseratija, zvanično zakopali ratne sekire! (VIDEO)

Šok nad šokovima!

U toku je emisija "Nominacije". Takmičari večeras biraju između bivšeg ljubavnog para, Aneli Ahmić i Luke Vujovića. Voditeljka Ivana Šopić dača je reč Mileni Kačavendi.

- Svi pričaju da imamo komunikaciju, a što i ne bismo imali? Ne dira me trenutno, ne vređa me i nemam potrebu da se veštački svađam. On dobra zna da njegov otac, majka i kumovi su pokazali da sam ja neko koga uvažavaju. Napravio si jednugrešku prošle sezone, a kad si ušao bio si jedan od omiljenih učesnika i do sukoba je došlo kad je bilo tvoje prvo pijanstvo. Izgovorio si mi najgore reči, ne treba da glumiš mafijaša jer to nisi i da si ostao normalan bio bi omiljeni. Neću da te vređam i da te diram jer to ne osećam. Ako me ne bude vređao do Uskrsa Baja će da mu vrati Maseratija, ja ću da mu pomognem. Što se tiče ove žvalave koja je uradila lobotomiju face i liči na k*rac. Dobra je majka, ali u k*rcu jer je ovde tri godine, a dete joj ima pet. TVoja mama je divna žena koja je rekla da se ja raspadnem od tumora. Drago mi je da je Asmin ušao i da je pokazao ono što jesi. Ja ne bih dirala sestrino dete pa ne znam šta da je, a time je pokazala da joj pšti k*rac za porodicu. Čuli smo da su Mustafa i Melvida bili divni baba i deda, a sad su pedofili. Svaiđa mi se kad komentariše moj utorak, debilka koja misli da može da me kompleksira. Nema bivšeg kojeg nisi pljuvala, brata si zavalila. Ti si najgore smeće od žene. Šljamu, šaljem tebe - rekla je Milena.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić