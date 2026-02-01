AKTUELNO

Zadruga

Ovo mu nikad neće zaboraviti: Viktor priznao šta najviše zamera Luki Vujoviću! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

U toku je emisija ''Nominacije'', a takmičari su ove noći birali između Luke Vujovića i Aneli Ahmić.

pročitajte još

Anita će čupati kosu s glave: Luka ne skida pogled sa Aneli, raskrinkana tajna dešavanja tokom Nominacija! (VIDEO)

- Ja Aneli jako volim i nikad je ne bih poslala, ali Luka je sin moje prijateljice i moram ga ostaviti - rekla je advokatica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Aneli je lepa i harizmatična, mislim da nisi loša. Dosadilo ti je sve i odnos s Asminom ti je katastrofa, a moraš da razmisliš malo šta pričaš. Mislim da bes iz tebe govori ono što si sinoć rekla, ali kod tebe mi se sviđa što nisi škrta. Luki devojka upravlja životom i poslaću njega da ne bude ona ljubomorna - rekla je Boginja.

pročitajte još

Napravila presedan: Matora sačuvala Aneli izolacije, pa priznala koliko bi bila kvarna! (VIDEO)

- Luka me razočarao kao drug skroz, ne mogu da verujem da mi je prećutao nešto što mu je ona rekla. Aneli i ja smo okej, ali mi je žao zbog njenog sukoba s Minom samo što ću ostaviti nju - rekao je Viktor.

Foto: TV Pink Printscreen

- To kad ti kažu da si u depresiji, moraš da znaš da je i to dobro. Ja sam ti sama rekla da kad se završi rijaliti trebaš da povedeš Situ i Noru negde daleko. Primetila si da ja prema tebi nemam sujetu i ljubomoru, odgovara mi tvoja energija. Luka nisi iskren, mislim da je Anita dosta iskrenija nego ti. Nije mi normalno da ovde uđeš veren, a onda saznajemo da si se muvao sa Anitom. Ostavljam Aneli - rekla je Jovana.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Viktor mu više neće biti konkurencija: Terza pumpa mišiće, rešio da ovako dokaže Mini svoju vrednost (VIDEO)

Zadruga

Onakve uvrede mu nikad neće oprostiti: Jovana advokatica priznala da Boru ne može da smisli, on ćuti kao zaliven! (VIDEO)

Zadruga

Sledi mu pakao: Asmin najavio hladnu osvetu Luki Vujoviću, neće se dobro provesti! (VIDEO)

Zadruga

Nikad veći preokret: Kačavenda će pomoći Luki da se bori za Bajinog Maseratija, zvanično zakopali ratne sekire! (VIDEO)

Zadruga

STRASTI SE NE SMIRUJU! Anita iskalila sav bes na Luki, pa mu udelila ovaj UVREDLJIV nadimak! (VIDEO)

Zadruga

Bio si Robin Hud koji je pogodio Amorovom strelom, a sad je gađaš šibljem od blata: Luka sasuo Gastozu sve u lice, Matora priznala da mu NIKAD NEĆE ZA