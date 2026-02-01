Ovo mu nikad neće zaboraviti: Viktor priznao šta najviše zamera Luki Vujoviću! (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija ''Nominacije'', a takmičari su ove noći birali između Luke Vujovića i Aneli Ahmić.

- Ja Aneli jako volim i nikad je ne bih poslala, ali Luka je sin moje prijateljice i moram ga ostaviti - rekla je advokatica.

- Aneli je lepa i harizmatična, mislim da nisi loša. Dosadilo ti je sve i odnos s Asminom ti je katastrofa, a moraš da razmisliš malo šta pričaš. Mislim da bes iz tebe govori ono što si sinoć rekla, ali kod tebe mi se sviđa što nisi škrta. Luki devojka upravlja životom i poslaću njega da ne bude ona ljubomorna - rekla je Boginja.

- Luka me razočarao kao drug skroz, ne mogu da verujem da mi je prećutao nešto što mu je ona rekla. Aneli i ja smo okej, ali mi je žao zbog njenog sukoba s Minom samo što ću ostaviti nju - rekao je Viktor.

- To kad ti kažu da si u depresiji, moraš da znaš da je i to dobro. Ja sam ti sama rekla da kad se završi rijaliti trebaš da povedeš Situ i Noru negde daleko. Primetila si da ja prema tebi nemam sujetu i ljubomoru, odgovara mi tvoja energija. Luka nisi iskren, mislim da je Anita dosta iskrenija nego ti. Nije mi normalno da ovde uđeš veren, a onda saznajemo da si se muvao sa Anitom. Ostavljam Aneli - rekla je Jovana.

