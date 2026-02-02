Borin spisak je dokrajčio: Matora ne krije bes zbog Santane, brutalno ga isprozivala! (VIDEO)

Haos!

Jovana Tomić Matora nije mogla da sakrije koliko je iznervirao spisak Bore Santane, te je odmah ušla u raspravu s njim i optužila ga da je gej.

- Matora, ti nameštaš ljude stalno - rekao je Bora.

- Ja se ne bavim s tobom - rekla je Matora.

- Je l' ti Darko rekao za spisak? - upitao je Bora.

- Da i bilo me je sramota jer si imaš 36 godina, razveo si se, imaš gej priču i tako dalje - rekla je Matora.

- Ja nisam gej, ako ti je tako lakše okej - rekao je Bora.

- Idi piši spisak, smeju ti se svi napolju, a za 30 ljudi si slagao - rekla je Matora.

- Ti mene ogovaraš prva - rekao je Bora.

- Meni je najbolji od svih prijatelja onaj koji tebe sprda, a to je Miki Đuričić - rekla je Matora.

- Super, neka ti ga Miki. Ja nisam peder, ali ako ti je tako lakše okej - dodao je Bora.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić