Zadruga

Borin spisak je dokrajčio: Matora ne krije bes zbog Santane, brutalno ga isprozivala! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

Jovana Tomić Matora nije mogla da sakrije koliko je iznervirao spisak Bore Santane, te je odmah ušla u raspravu s njim i optužila ga da je gej.

Od muškosti ni M: Đukić opet pokušao da obrlati Boginju, pa kad nije uspeo izleteo iz Paba besan kao ris! (VIDEO)

- Matora, ti nameštaš ljude stalno - rekao je Bora.

- Ja se ne bavim s tobom - rekla je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Je l' ti Darko rekao za spisak? - upitao je Bora.

- Da i bilo me je sramota jer si imaš 36 godina, razveo si se, imaš gej priču i tako dalje - rekla je Matora.

On ne bi bio u vezi, ali bi u kombinaciji: Uroš uveren da Bora Santana ne može bez njega! Nikad takvu povezanost nije osetio i kaže da je obostrano! (

- Ja nisam gej, ako ti je tako lakše okej - rekao je Bora.

- Idi piši spisak, smeju ti se svi napolju, a za 30 ljudi si slagao - rekla je Matora.

- Ti mene ogovaraš prva - rekao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Meni je najbolji od svih prijatelja onaj koji tebe sprda, a to je Miki Đuričić - rekla je Matora.

Spisak postoji! Bora Santana doneo listu ljudi koje je Matora izdala, a na njoj su imena 41 osobe! (VIDEO)

- Super, neka ti ga Miki. Ja nisam peder, ali ako ti je tako lakše okej - dodao je Bora.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

