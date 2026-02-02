AKTUELNO

Zadruga

Gurala si mu noge pod butkicu! Sale obelodanio Jovanin flert sa Milanom, ona skočila kao oparena: Moje emocije su dve hiljade kilometara odavde! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Iskreno do koske!

Ovonedeljni vođa Sale Luks dodelio je sledeći budžet Milanu Stojičkoviću.

- Zameram ti što sa rođendana uzmeš tonu hrane i što u kupatilu ostaješ beskonačno. Moraš da imaš osećaj kad si u kolektivu, ako ne možeš tsaješ pola sata ranije. Za te Milane mali budžet - rekao je Sale.

- Za moju drugaricu Bolonju srednji budžet.Podsećaš me na babe kad se svađaju na pijaci. Planeš uvek ludački. Ovde nema šta nije izgovoreno, pa nikom ništa. Nisi doživela još prave lomove. Ne može da mi neko kaže da nije znao kako je ovde - rekao je Sale.

Foto: TV Pink Printscreen

- Izgleda da se zaljubila - dodao je Ivan.

- Milana si sinoć nap*šila maksimalno, izgleda kao da si povređena. Ko ga je*e ako te ne zanima, a ovako ispada da ga proganjaš - rekao je Sale.

- Ne postoji čovek koji me uvredi, a da mu ja nisam vratila - rekla je Jovana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Gurala si mu noge pod butkicu - rekao je Sale.

- Ja sam savete od Miće i Ilije prihvatila. Meni je poniženje da ga komentarišem. Moje su emocije dve hiljade kilometara odave - rekla je Jovana.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

'ZAOSTALA JE U RAZVOJU, TOTALNO NEDEFINISAN KARAKTER!' Mensur ustao da nominuje, pa opleo po Anđeli i Munjezu, Milica izanalizirala Šparavalo: Ona je

Zadruga

Prva ću da doletim da ga utešim: Vanja sigurna da će Filip smuvati Teodoru, odlučila da bude Bebicina najveća podrška! (VIDEO)

Zadruga

Njoj Grofica mora da kaže da bi ona primetila moje dete?! Nerio besan kao ris na Aneli zbog ignorisanja male Arije, pa priznao: Pokazala je da nema ni

Zadruga

Tražio mi je broj i hteo je da me pokupi ispred Pinka: Anita do detalja prepričala flert sa Karićem, misli da je Matora ipak U PRAVU (VIDEO)

Domaći

Voleo bih da moje žena bude slatka kao Zorica: Desingerica šokirao priznanjem u Pinkovim zvezdama, Bosanac priznao: Nek mu je Bog u pomoć s Jelenom i

Zadruga

Kriv sam, ne bežim od toga: Filip pognuo glavu zbog izdaje Maje, ona se obratila Takiju: Hajde bre ne glumi, šta si sve preživeo?! (VIDEO)