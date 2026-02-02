Gurala si mu noge pod butkicu! Sale obelodanio Jovanin flert sa Milanom, ona skočila kao oparena: Moje emocije su dve hiljade kilometara odavde! (VIDEO)

Iskreno do koske!

Ovonedeljni vođa Sale Luks dodelio je sledeći budžet Milanu Stojičkoviću.

- Zameram ti što sa rođendana uzmeš tonu hrane i što u kupatilu ostaješ beskonačno. Moraš da imaš osećaj kad si u kolektivu, ako ne možeš tsaješ pola sata ranije. Za te Milane mali budžet - rekao je Sale.

- Za moju drugaricu Bolonju srednji budžet.Podsećaš me na babe kad se svađaju na pijaci. Planeš uvek ludački. Ovde nema šta nije izgovoreno, pa nikom ništa. Nisi doživela još prave lomove. Ne može da mi neko kaže da nije znao kako je ovde - rekao je Sale.

- Izgleda da se zaljubila - dodao je Ivan.

- Milana si sinoć nap*šila maksimalno, izgleda kao da si povređena. Ko ga je*e ako te ne zanima, a ovako ispada da ga proganjaš - rekao je Sale.

- Ne postoji čovek koji me uvredi, a da mu ja nisam vratila - rekla je Jovana.

- Gurala si mu noge pod butkicu - rekao je Sale.

- Ja sam savete od Miće i Ilije prihvatila. Meni je poniženje da ga komentarišem. Moje su emocije dve hiljade kilometara odave - rekla je Jovana.

