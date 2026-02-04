AKTUELNO

Moraćeš da znaš ko je ko u ovom gradu: Ivan brutalno zapretio Anđelu Rankoviću, on lagan kao pero! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

Ivan Marinković i Anđelo Ranković brutalno su zaratili su cik zore, a Ivan je u par navrata čak i pretio Anđelu, zbog čega se on samo smejao sve vreme.

- Ti si zaljubljen u mene - rekao je Anđelo.

- Ova mala kuravela je zaljubljena u tebe - rekao je Ivan.

- Ti si, ali g*j stop - rekao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Dobijaš krivičnu - rekao je Ivan.

- To što sklanjaš bubicu, džabe - rekao je Anđelo.

- Šta mi pretiš ti bubicom? Moraćeš da znaš ko je ko u ovom gradu, leto brzo dolazi - rekao je Ivan.

- Mrš na vinjak - rekao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mama će ti biti na vinjaku - rekao je Ivan.

- Ti ćeš - rekao je Anđelo.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

