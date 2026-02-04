AKTUELNO

Zadruga

UROTILI SE PROTIV NJE! Terza i Janjuš zajedničkim snagama osolili po Kačavendi! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Marko Janjušević Janjuš i Borislav Terzić Terza zajedničkim snagama su opleli po Mileni Kačavendi.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti si mala maca kada je reč o sukobu sa Milenom. Kakav je ona tek sukob imala sa Lukom. Kakve su sve reči pale...kakva je ona osoba, druže - kazao je Janjuš.

- Ti njoj ništa loše nisi uradio. Jedino što se zaljubila u tebe, a ti nisi uzvratio - kazao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ovo je njeno najgore izdanje, kako se ona ponaša. Ne vidi svoje greške - rekao je Janjuš.

- Sa svima se posvađala. Jedva je dočela da se posvađa sa Sofijom - kazao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

