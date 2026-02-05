AKTUELNO

Zadruga

Aneli i Maja dočekale svoju pravdu: Zbog ovog pitanja cela kuća skočila je na noge, Kačavenda i Luka na meti osuda! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Luku Vujovića.

- Zašto si rekao da Mina i Viktor namerno nameštaju Maju tebi samo da bi nervirali Anitu? - glasilo je pitanje.

pročitajte još

Sateran u ćošak! Luka konačno priznao da je šetao oko Maje u gaćama, pa se od nervoze zbog raskrinkavanja SKINUO OPET! (VIDEO)

- Ja sam rekao za Minu, a da se Viktor ne meša i da nikad nije pominjao dok smo bili dobri. Ja sam rekao da Mina ima tu potrebu. Ona je u vezi i gleda da li se ja dole drapam. Koju potrebu ima? Ja ne bih dozvolio da Anita komentariše da li je Viktor ušao u gaćama i da baca fore. Mi njih ne komentarišemo, ni njihovu vezu, a šta smo imali za stolom rekli smo. Nisu nam potrebne svađe sa ljubavnim parovima, imamo svoje. Anita je ponizila njihovu vezu juče i možda je zbog toga imala potrebu da vrati - govorio je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam ležala u svom krevetu, kako da ne vidim? - pitala je Mina.

- Dušica je rekla da sam držala trenerku u ruci - rekao je Luka.

pročitajte još

Spala maska Asminu Durdžiću: Lažno vređa i proziva Maju, Aneli i ona ga unakazile! (VIDEO)

- Oni imaju pravo to da kažu, a ja nemam šta namerno da radim jer su to situacije koje se dešavaju - dodala je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

Usledilo je novo pitanje.

- Pitanje za sve koji osuđuju pomirenje Maje i Aneli, kako ne osuđujete Luku i pomirenje sa Kačavendom? - glasilo je pitanje.

- Ajmo miševi - urlala je Aneli.

pročitajte još

Haos u Beloj kući! Najbrutalnija svađa Luke i Janjuša, pljušte žestoke uvrede: Anđelo se umešao i dodatno raspalio vatru jednom rečenicom! (VIDEO)

- Ja mislim, a u ovoj situaciji i gore jer je muškarac u pitanju. Posle onoga što su oni rekli nije normalno. Bile su i drugačije psovke, ali nikad kao što su oni imali i to samo pre mesec dana. Milena i ja smo imale psovke, spustile smo loptu, ali nikad takve psovke - govorila je Matora.

- Ona je poslednja koja tu treba da sedi. Ona je njemu do skoro govorila da će tek da mu j*be mater napolju - dodao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kad je jednom Anđelom meni prišao, Luka je njoj prišao i odmah su u sobi krenuli da šuškaju nešto - rekla je Jakšička.

- Rekao mi je dve rečenice za Anđelovo izlaganje - dodala je Milena.

- Mogu da komentarišem - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ne zna gde udara: Luka na meti osuda takmičara zbog ogovaranja Aneli, Anđelo mu lupio šamar realnosti! (VIDEO)

Zadruga

Haos u programu uživo: Zbog Anđelove afere sa Milicom Veličković cela Bela kuća skočila na noge! (VIDEO)

Zadruga

Zbog Janjuša počela da pije? Kačavenda na meti osuda zbog alkohola, Aneli joj zadala poslednji udarac! (VIDEO)

Zadruga

PODRŠKA IH OKRENULA NAOPAČKE! Opšti haos u Beloj kući: Luka dokazao svoju ljubomoru zbog poklona! Maja konačno rešila da se obračuna sa Anitom i Vujov

Zadruga

Tenzija dostigla vrhunac: Ivan Marinković na meti osuda, Milovan raspalio žestoku paljbu! (VIDEO)

Zadruga

KARAMBOL: Đole na meti brutalnih osuda, Milovan iz petnih žila urla na njega! (VIDEO)