Aneli i Maja dočekale svoju pravdu: Zbog ovog pitanja cela kuća skočila je na noge, Kačavenda i Luka na meti osuda! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Luku Vujovića.

- Zašto si rekao da Mina i Viktor namerno nameštaju Maju tebi samo da bi nervirali Anitu? - glasilo je pitanje.

- Ja sam rekao za Minu, a da se Viktor ne meša i da nikad nije pominjao dok smo bili dobri. Ja sam rekao da Mina ima tu potrebu. Ona je u vezi i gleda da li se ja dole drapam. Koju potrebu ima? Ja ne bih dozvolio da Anita komentariše da li je Viktor ušao u gaćama i da baca fore. Mi njih ne komentarišemo, ni njihovu vezu, a šta smo imali za stolom rekli smo. Nisu nam potrebne svađe sa ljubavnim parovima, imamo svoje. Anita je ponizila njihovu vezu juče i možda je zbog toga imala potrebu da vrati - govorio je Luka.

- Ja sam ležala u svom krevetu, kako da ne vidim? - pitala je Mina.

- Dušica je rekla da sam držala trenerku u ruci - rekao je Luka.

- Oni imaju pravo to da kažu, a ja nemam šta namerno da radim jer su to situacije koje se dešavaju - dodala je Mina.

Usledilo je novo pitanje.

- Pitanje za sve koji osuđuju pomirenje Maje i Aneli, kako ne osuđujete Luku i pomirenje sa Kačavendom? - glasilo je pitanje.

- Ajmo miševi - urlala je Aneli.

- Ja mislim, a u ovoj situaciji i gore jer je muškarac u pitanju. Posle onoga što su oni rekli nije normalno. Bile su i drugačije psovke, ali nikad kao što su oni imali i to samo pre mesec dana. Milena i ja smo imale psovke, spustile smo loptu, ali nikad takve psovke - govorila je Matora.

- Ona je poslednja koja tu treba da sedi. Ona je njemu do skoro govorila da će tek da mu j*be mater napolju - dodao je Janjuš.

- Kad je jednom Anđelom meni prišao, Luka je njoj prišao i odmah su u sobi krenuli da šuškaju nešto - rekla je Jakšička.

- Rekao mi je dve rečenice za Anđelovo izlaganje - dodala je Milena.

- Mogu da komentarišem - rekao je Luka.

Autor: A. Nikolić