Aneli i Luka nisu imuni jedno na drugo? Nikad iskrenije progovorili o svom ljubavnom brodolomu, Ahmićeva dodatno podgrejala sumnje: Da mogu da vratim vreme...(VIDEO)

Šok!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Luku Vujovića.

Možeš li pred svima reći šta si video u Anelinim očima za vreme nominacije?

- Video sam da joj je u neku ruku krivo što je meni sve to napravila. Video sam da joj je bilo drago što se posle toliko vremena nasmejala sa mnom. Dala mi je utisak da se pokajala, da nema zle krvi - rekao je Luka.

- Mi smo imali i lepe momente naravno. Koliko god da sam imala loše situacije sa njim, bilo je i lepih. Bilo je sve onako kako sam pričala. Volela sam ga i to mi ne može niko osporiti. On je bio fejk, flertovao je sa Majom drugi ili treći dan. Bio je spreman da nas proda. Nemam mržnju, sve me je sada prošlo. Videla sam ja neke stvari u njegovim očima. Da mogu vratiti vreme ne bih ponovila ono sa Asminom. Ja nisam ovde htela praviti bebu, jer nam je odnos bio jako poljuljan zbog Maje - rekla je Aneli.

- Ako si njega u tom momentu volela kako možeš biti iskrena prema Maji danas? - skočio je Asmin.

- Ja nisam mogla izaći iz veze sa njim - rekla je Aneli.

- Asmin i ja smo dobro nakon što je ona napravila ono sa njim, a ona je ušla i bila dobra sa Majom - rekao je Asmin.

- Njih dve su meni prirodne kad se vređaju -rekao je Mića.

- Da sam imala mozga ne bih bila sa tobom debeli - vikala je Aneli.

- Meni je mesec dana sa Anitom izbrisalo da sam sa Aneli bio sto godina i kraj - rekao je Luka.

- Ti i dalje provlačiš nju sve vreme - rekao je Ivan.

- Pr ljudi misli da ja imam još emocije prema Aneli, hvala što ste mislili osam meseci da sam ja bio sa njom iz podrške - rekao je Luka.

