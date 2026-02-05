Obrnuo igricu: Bora vređao Hanu i Neria da bi ih podigao iz mrtvih, a njoj poređenje s avatarom treba da bude za ponos! (VIDEO)

Hit!
U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje za Hanu Duvnjak i Neria Ružanjija.
- Ko vas je onako bacio u vatru? - glasilo je pitanje.
- Bora Santana. Mi skupljamo bes već duže vreme u sebi, morali smo pukli - rekla je Hana.
- Ja sam njih sprdao i dizao, ali neću više da ih diram zbog Neria. Neću da se Aneli meša, ali mene da neko uporedi s nekim tako dobrim filmom, bio bi ponosan - rekao je Bora.
- Ja nisam hteo da diram Boru, samo da ga izvređam - rekao je Nerio.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: N.Panić