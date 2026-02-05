AKTUELNO

Zadruga

Obrnuo igricu: Bora vređao Hanu i Neria da bi ih podigao iz mrtvih, a njoj poređenje s avatarom treba da bude za ponos! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Hit!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje za Hanu Duvnjak i Neria Ružanjija.

- Ko vas je onako bacio u vatru? - glasilo je pitanje.

pročitajte još

Kunem se u dete poslednji put: Aneli pala roletna i brutalno zaurlala na Alibabu, nikako da se dogovore oko priče za venčanje! (VIDEO)

- Bora Santana. Mi skupljamo bes već duže vreme u sebi, morali smo pukli - rekla je Hana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam njih sprdao i dizao, ali neću više da ih diram zbog Neria. Neću da se Aneli meša, ali mene da neko uporedi s nekim tako dobrim filmom, bio bi ponosan - rekao je Bora.

pročitajte još

Ponovo promenila ploču: Anita više ni sama ne zna da li Luki veruje ili ne, on skočio kao oparen! (VIDEO)

- Ja nisam hteo da diram Boru, samo da ga izvređam - rekao je Nerio.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

#uživo

POVEZANE VESTI

Zadruga

Danas su mi rekli da sam bolesna jer sam se vezala za robota: Aneli priznala da bi živela sa Tošom, a otkrila i zašto ga vređa! (VIDEO)

Zadruga

Pa njemu se posrećilo: Dejan do sada plaćao da bude s muškarcima, a Uroša smuvao za džabe! (VIDEO)

Zadruga

Isparava na alkohol i piletinu: Bora počeo Jakšićki da se jada zbog problema s Anastasijom, ona umire od smeha! (VIDEO)

Zadruga

Bora Santana doživeo pomračenje: Uroš mu uleteo u krevet i zabranio da se druži sa ženama, on prebacio i uzeo kutlaču da se brani! (VIDEO)

Zadruga

S NEBA, PA U REBRA! Aneli otkrila za koga bi se iz Elite udala, on OSTAO U ŠOKU! (VIDEO)

Zadruga

Posle svega legneš u krevet s njim, a ja treba da ga pljujem?! Janjuša Aneli umalo izvela iz takta, on se obratio Grofici: Moja bivša tašta?! Ljubim (