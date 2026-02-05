Sviđaju mi se njene igrice, ali sam uvek korak ispred: Alibaba zapušio usta Jovani i Maji, njihove spletke nisu prošle! (VIDEo)

Rešio ih!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje za Anđela Rankovića.

- Kako si se osećao noćas kad ti je Ivan brutalno zapretio da ćeš morati da znaš ko je ko u ovom gradu? - glasilo je pitanje.

- Usr*o sam se živ, tresao sam se. Ja ću lično da okačim na mreže kako sam ga prebio od batina i da idem sam u policiju da se prijavim - rekao je Anđelo.

- Ozbiljne su pretnje da ću plivati u reci, ali moraće da vidi ko je ko u ovom gradu. Ja ne pretim, ali on meni preti itekako - rekao je Ivan.

Naredno pitanje bilo je za Maj﻿u Marinković.

- Zar si stvarno mislila da Asmin neće provaliti da si poslala Jovanu kod njega? - glasilo je pismo.

- Nemam komentar, nek gledaoci misle šta žele - rekla je Maja.

- Meni niko ne može da govori šta ću da radim, mi smo se šalile, a moje je da li ću ići kod njega. Otišla sam jer mi je prijalo, a ne jer me neko naterao - rekla je Jovana.

- Meni su simpatične Majine igrice, ali sam uvek korak ispred. Više mi se ne sviđa emotivno - rekao je Alibaba.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić