Obilo mu se o glavu: Terza održao Alibabi lekciju za pamćenje zbog ponižavanja oko Maje! (VIDEO)

Razvezao jezik!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje za Milenu Kačavendu.

- Kažeš da nećeš preći Sofiji preko toga što ti nijednu ružnu reč nije rekla, a Miljani si prešla? - glasilo je pitanje.

- Miljanu ne mogu da stavim ni u jednu kategoriju obzirom da su svi ukućani spuštali lopte i taktizirali, a ona nije mogla mene nikada da povredi - rekla je Milena.

Naredno pitanje bilo je za Borislava Terzića Terzu.

- Svima je jasno da bi Maju razapeli da nije bilo Asmina. Kako komentarišeš veličanje Filipa Cara i negodovanje zbog lemura? - glasilo je pitanje.

- Rekao sam Asminu da previše brani Maju i da će mu se obiti o glavu, što se i desilo. Jako je čudan odnos Filipa i Maje, od sjaja do očaja i mislim da kad bi ga videla ovde da bi joj se emocije vratile. Taj odnos je obeležio ovaj projekat, mislim da će joj do kraja života ostati u srcu on. Isto tako mislim da je radio i Asmin - rekao je Terza.

- Dno dna mi je ovo veličanje Filipa Cara. Ona je njega blatila najstrašnije i pričala najveće uvrede i prozivke - rekao je Uroš.

Autor: N.Panić