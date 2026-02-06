AKTUELNO

Zadruga

Katedra za moral zasela: Bebica i Terza brutalno zaratili zbog svojih devojaka, takmiče se koja je poštenija! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a takmičari su imali prilike da pogledaju razgovor Borislava Terzića Terze i Asmina Durdžića u koji se umešala i Sofija Janićijević, a potom i žestoko izvređala Teodoru Delić.

- Ovo su moji fanovi, ne zanima me šta ona priča. Videli smo njen moral i njene slike, kao i snimke napolju. Ja nisam ulazila u odnose sa muškarcima koji su zauzeti i koje trudne žene čekaju kući - rekla je Teodora.

Bukti rat u Eliti: Sofija sasula Dači i Kačavendi sve u lice, Terza je svim silama brani od njihovih napada! (VIDEO)

- Meni je Bebica jedini u životu rekao da sam k*rva, to sam spomenula i kada sam je ugledala onda sam je počastila. Ovde smo čuli samo za četiri muškarca i to 50 +, a moram da pohvalim i Bebicu jer je napokon počeo da liči na čoveka - rekla je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Teodora nije imala nikog drugog otkad je sa mnom u vezi, a Teodora je bolna tačka Sofiji zbog Terze. Koliko se sećam Sofija se naljutila na Terzu jer je rekao da se zalaže za Teoodru, a ja mislim da je Sofija k*rvetina na osnovu svih njenih postupaka. Htela je da nahrani sve muškarce ovde, jedan ozbiljan Teodorin fan i više puta je koristila Teodorine reči - rekao je Bebica.

Teodora i Bebica DETALJNO ANALIZIRALI lik i delo Milene Kačavende: Pala joj je maska, napolju bi je samo OPALILI! (VIDEO)

- Ne znam po čemu Sofija da bude k*rvetina, a meni je Đukić rekao sve što je biloo u izolaciji. Taki tvrdi da je bio s Teodorom, može da joj bude otac, a ona se onako s njim liže i ljubi. Meni moji drugari kažu da je Teodora ozbiljna k*rva, a sve ću pričati napolju. Bebicu su zvali neki ljudi i on se nikom ne javlja, zabijen je u kuću - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta je problem? Evo opet ti kažem p*puši mi k*rac. Ja se ne bojim nikoga na ovom svetu, misliš da se stvarno plašim nekoga? Mene ti ne interesuješ -rekao je Bebica.

- Ti ćeš morati jedan dan za sve da se opravdaš mojim drugarima - rekao je Terza.

Sofija na ivici suza zbog izdaje prijatelja: Terza brutalno unakazio Kačavendu i Daču, tresu se zidovi Elite! (VIDEO)

- Dača mi je priznao da Sofija stalno ljubomoriše na mene - rekla je Teodora.

- Na šta ljubomorišem, na šta? - upitala je Sofija.

Autor: N.Panić

