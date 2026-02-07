Zakopali ratne sekire: Pomirili se Maja i Asmin, nakon svih uvreda rešila da mu pruži novu šansu! (VIDEO)

Šok preokret!

Veliki šef danas je takmičarima "Elite" zadao novi zadatak, a oni morajui da glasaju za tri osobe koje su najbezobraznije u Beloj kući.

- Na prvom mestu Asmin. Lepo što si se izvinio meni i mojima za uvrede koje si prvi izrekao. Nadam se da ti nije prešlo u naviku da se izvinjavaš, pa ću da ostavim prostora da vidim da li ti je izvinjenje iskreno. Drugo mesto i Dača i on zna da bude baš bezborazan kad mu neke situacije ne odgovaraju, pa i izmisli. On jeste ukapirao ovu igricu i sa toliko malo godina dete savetuje čoveka od 40 godina, pa to svet video nije. Dača je učitelj, a Asmin učenik. Treće mesto Uroš, navalentan i zna da provocira - govorila je Maja.

- Prvo mesto Bora Santana, džaba ti pozitivna ankete i to neće da te opere. Šlihtaš se sad svima da te ne bi napadali zbog veze sa Anastasijom. Ti ne možeš da govoriš da je neko bezborazan kad si psovao sve. Broj dva je tvoja devojka koja je ispala bezborazna prema drugaricama. Terala je Vanju iz kreveta. Stavljam vas u isto loš, za mene ste dva najveća ološa u rijalitiju. Ne mogu da verujem kako lako okrećeš leđa ljudima koji su bili u rijalitiju. Treća osoba je Maja Marinković. Bezobrazna si prema ljudima koji su dobri prema tebi, a ja ću da navedem Jovanu, a ti si joj rekla da nema mozga. Ljude koji tebe vređaju njima se šlihtaš i spuštaš loptu - rekla je Boginja.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A. Nikolić