AKTUELNO

Zadruga

Haos! Rada totalno podivljala, haos sa Ivanom eskalirao! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama!

Veliki šef danas je takmičarima "Elite" zadao novi zadatak, a oni morajui da glasaju za tri osobe koje su najbezobraznije u Beloj kući. Došlo je do žestoke svađe između Ivana Marinkovića i Rade Todorović u kojem je ona njega gađala.

pročitajte još

Ivan i Anđelo idu na sud: Novi sukob trese Belu kuću, Marinković zapretio tužbom! (VIDEO)

- Mog oca još jednom spomeni i na sahranu ću da ti dođem - rekla je Rada.

Foto: TV Pink Printscreen

- Na prvo mest ide ova smećarka i g*vno. Ovo je takav bezobrazluk šta ljudi rade. J*bao vam pas mater, jedva čekam da vam vidim leđa. Ovo je budalaština da pričate po pola sata - govorio je Terza.

pročitajte još

Haos ne prestaje: Tresu se zidovi Bele kuće, nikad veća tenzija na sve strane! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Haos ne prestaje: Luka doneo odluku da raskine sa Anitom, ona na korak do nervnog sloma! (VIDEO)

Zadruga

Haos u cik zore: Rada i Viktor se najstrašnije vređaju, pljušte teške prozivke na sve strane! (VIDEO)

Zadruga

Budva ima da gori, a doći ćemo i do Crikvenice: Aneli se obratila Caru, najavila mu na leto haos sa Majom! (VIDEO)

Zadruga

Ori se soba! Pljušte uvrede između Sandre i Hane, haos na sve strane (VIDEO)

Zadruga

Haos u Odabranima! Anita urla na Luku, on pokušao da svoje greške svali na njenu menstruaciju (VIDEO)

Zadruga

Haos ne prestaje: Luka hoće da ostavi Anitu zbog Relje Popovića, sve tajne isplivale na videlo! (VIDEO)