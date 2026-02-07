Haos! Rada totalno podivljala, haos sa Ivanom eskalirao! (VIDEO)

Drama!

Veliki šef danas je takmičarima "Elite" zadao novi zadatak, a oni morajui da glasaju za tri osobe koje su najbezobraznije u Beloj kući. Došlo je do žestoke svađe između Ivana Marinkovića i Rade Todorović u kojem je ona njega gađala.

- Mog oca još jednom spomeni i na sahranu ću da ti dođem - rekla je Rada.

- Na prvo mest ide ova smećarka i g*vno. Ovo je takav bezobrazluk šta ljudi rade. J*bao vam pas mater, jedva čekam da vam vidim leđa. Ovo je budalaština da pričate po pola sata - govorio je Terza.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A. Nikolić