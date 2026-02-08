Ja postade prava lezbijka, a ona i dalje LAŽNA KUMA: Hana poželela sebi Kačavendin izgled, Dragana sasula Mileni sve u lice (VIDEO)

Iskreni!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Hani Duvnjak, kako bi iznela svoju nominaciju.

- Nikada mi ništa loše nisi rekla, samo si mi realno rekla, što sam i ranije trebala da uvažim. Ovo što te zovu "utorak devojkom", nema veze s vezom. Da Bog da ja izgleda ja sa 50 godina kao i ti. Ostaviću Milenu, šaljem Mikija - rekla je Hana.

- Miki i ja nemamo neku komunikaciju, mislim da si impulsivan, srčan, vidim da si emotivan. Ono što ti sada zameraju u kući, to mogu i ja, ali neke stvari treba da se ostave za spoljni svet. Što se tiče Milene, kažu ovde od sjaja do očaja, mi smo ovde od očaja do sjaja. Prošle godine sam bila lažna lezbijka, ona lažna kuma, ja postade prava lezbijka, ona i dalje lažna kuma. Drago mi je što je ona promenila mišljenje o meni, rekla mi je kao da sam Bugarska mlada, a sada se često konsultuje o stajlinzima sa mnom. Šaljem Mikija, ostavljam Milenu - rekla je Dragana.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić