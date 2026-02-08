AKTUELNO

Zadruga

Ja postade prava lezbijka, a ona i dalje LAŽNA KUMA: Hana poželela sebi Kačavendin izgled, Dragana sasula Mileni sve u lice (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Iskreni!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Hani Duvnjak, kako bi iznela svoju nominaciju.

- Nikada mi ništa loše nisi rekla, samo si mi realno rekla, što sam i ranije trebala da uvažim. Ovo što te zovu "utorak devojkom", nema veze s vezom. Da Bog da ja izgleda ja sa 50 godina kao i ti. Ostaviću Milenu, šaljem Mikija - rekla je Hana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Miki i ja nemamo neku komunikaciju, mislim da si impulsivan, srčan, vidim da si emotivan. Ono što ti sada zameraju u kući, to mogu i ja, ali neke stvari treba da se ostave za spoljni svet. Što se tiče Milene, kažu ovde od sjaja do očaja, mi smo ovde od očaja do sjaja. Prošle godine sam bila lažna lezbijka, ona lažna kuma, ja postade prava lezbijka, ona i dalje lažna kuma. Drago mi je što je ona promenila mišljenje o meni, rekla mi je kao da sam Bugarska mlada, a sada se često konsultuje o stajlinzima sa mnom. Šaljem Mikija, ostavljam Milenu - rekla je Dragana.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Od sjaja do očaja: Anita stala uz Kačavendu, jer je i ona uz nju, Luka joj sasuo sve u lice: Mislim da si se ogrešila od mene, iznosila si stvari... (

Zadruga

Ko visoko leti, nisko pada: Asmin prekorio Radu zbog navalentnosti, Kačavenda joj sasula sve u lice, pa vinula Viktora (VIDEO)

Zadruga

Kao da je bila Sofija u crkvi, a ne Terza: Hana ne krije potpuno razočaranje u Milicu, Mića dao svoj sud o njenom isterivanju Bore iz crkve (VIDEO)

Pinkove Zvezde

Vraća se u Kruševac bez glasova! Ognjen (20) doživeo potpuno fijasko, Bosanac mu sasuo sve u lice (VIDEO)

Zadruga

Sada si opet truleks: Terza sasuo Ani sve u lice, ona se pravda Rajačiću da nema ništa s Munjezom (VIDEO)

Zadruga

Vukao se sa šišmišima samo da bi bio što dalje od nje: Sofija otkrila da ona i Terza nisu u vezi i da ima VELIKI STRAH, Kačavenda dala svoj sud (VIDEO