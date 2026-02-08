AKTUELNO

Od sjaja do očaja: Anita stala uz Kačavendu, jer je i ona uz nju, Luka joj sasuo sve u lice: Mislim da si se ogrešila od mene, iznosila si stvari... (VIDEO)

Iskreni do koske!

Tanja Stijelja, poznatija kao Boginja, dobila je sledeća reč kako bi iznela svoju nominaciju.

- Mina mi je hvalila tebe, ja sam prišla, jako neprijatna situacija, digla si nos i dobila sam neko besnilo, pa smo počele da se svađamo. Što se tiče tebe i Janjuša, mislim da postoji energija i neka posebna emocija...Što se tiče Mikija, ne mogu da verujem da si me zamenio sa ovom babom. Jako te gotivim, jako te volim, ne znam šta da kažem. Ti i ja smo od početka super, nikada me nisi uvredio, kada pogrešim, sviđa mi se to što me ne tešiš, nego mi daješ iskrene savete. Nominujem Kačavendu, ostavljam Mikija - rekla je Boginja.

- Milena i ja, dva najveća neprijatelja u sedmici, ne zbog mene, nego moje veze. Nakon što sam izašla, desila se Elitovizija, izvinila sam se Ivanu i njoj jer su bili u pravu. Spustile smo loptu, bile dobre, ali od sjaja do očaja. Jedino gde ja krivim Milenu je Sofija, ovo ostalo mi je bez razloga. Smatram da joj je teško, žena je, napadaju je svi i vređaju, da je loša žena, ne bi bila 27 godina u braku?! Ostavljam Milenu, prošle smo sve i svašta, a šaljem Mikija - rekla je Anita.

- Ne treba da se aktiviraš i radiš nešto na silu. Sama poseta tvoje porodice ti jasno daje do znanja da ništa loše ne radiš, onaj zagrljaj tvog sina i ćerke vredi više od bilo čega. Za mene si među tri koja ima najbolje učešće...Kada sam ušao u osmicu, Milena me je prihvatila. Ja sam prvi nju povredio, ona je to meni zamerila, iako sam se izvinila, ona je bila stava da ne treba da mi pređe preko toga. Istina je da su te pozdravili zajednički prijatelji, znaš da se taj prijatelj smeje iz fotelje. Žana nije imala lepo mišljenje o njoj, govorila mi je: "nemoj ti njoj da ćutiš, gazi tamo sve". Osoba si kojoj sam najstrašnije reči govorio, isto tako mi nisi ostala dužna. Mislim da si se ogrešila od mene, iznosila si stvari neke koje ne znaš o meni. Jako mi zapara uši kada ljudi komentarišu da se ližeš sa mnom. Naš odnos je bio katastrofalan, okej, naša jedna rečenica i može da ide na bolje, a vaš odnos je otišao nizbrdo. Šaljem Milenu, ostavljam Mikija - rekao je Vujović.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

