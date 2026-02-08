Hvata se favorita, pa pravi klan: Mića progovorio o poznanstvu sa Mikijem, pa skinuo Kačavendinu masku (VIDEO)

Sasuo joj sve u lice!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Lepom Mići, kako bi izneo svoju nominaciju.

- Što se tiče Mikija, oca mu znam preko 50 godina, Zlatu znam 40 godina. Znam kada je majka bila trudna sa njim, tako da Mikija poznajem zaista dugo, znam ga kada je bio mali. Ovo nije Miki, boji se sebe i svojih postupaka, vaga svaku reč. Mislim da momci kao što je Miki, ne treba da ulaze ovde, jer da je Miki Miki, bio bi veliki problem! Ja mislim da Miki u životu ne bi bio sa Milenom Kačavendom, ja to tvrdim životom, ali on to sada vozi kako mu odgovara. Koja crna Milena, to Miki samo odradi reda radi, boli ga ku*ac za sve nas ovde. Kako se bude bližio kraj, on će tako da pušta ručnu...Što se tiče Milene Kačavende, mi se posvađamo i kažemo šta mislimo, ali ne prekidamo kontakt. Mi nismo prijatelj, mi smo drugari. Milena je samu sebe u ovu situaciju dovela, nije trebala sebi da dozvoli ulazak u neke priče ovde. Ovo što se tiče Anđela, ćutao sam, nisam se mešao, po meni nije prijateljstvo sa Sofijom. Ona se hvata favorita, pravi se klan...Evo, Luks, Milan, Pečenica, Aleksandra i ja smo u pabu, evo mi se nikada nismo posvađali, a vi ste se svi posvađali kao prijatelji. Milena je u svađi sa svima: Gastoz, Stefan Karić, Bebica, Terza i Munja i to je sa svima u žestokim svađama, sa mnom ne, jer ja to ne dozvoljavam. Ti si neko ko svoja prijateljstva diže na pijedestal, ja sam ti govorio da to ne radiš. Ti i ja ćemo imati, kao i uvek, odnose korektne, ja nikada neću reći ništa da te ponizim. Želeli bi mnogi da ti to kažem, ali neću. Ispred tebe nema ko da stoji, odlična si ti, znaš ti sve šta radiš, nisi ti budala. Ko god je tebi vređao decu, zapamti to, ja sam uvek govorio da to ne rade, sa nekima sam se svađao danima. Šaljem Milenu, ostavljam Mikija - rekao je Mića.

Autor: Nikola Žugić