Krčka im se haos! Bora i Anastasija progovorili o pomirenju, Uroš im sprema PAKLENU OSVETU (VIDEO)

Hit!

Voditelj Milan Milošević podigao je Boru Santanu kako bi progovorio o pomirenju sa Anastasijom Brčić.

- Koja magija se desila da ste se vi pomirili - pitao je voditelj.

- Ja sam znao da smo zaljubljeni jedno u drugo. Takve stvari ne bih nikada uradio da mi do devojke nije stalo. Kada sam video taj snimak šta je bilo u kupatilu, ona mi je prišla da popričamo i onda sam joj rekao da nije problem da popričamo. Pričali smo i tako smo se pomirili malo po malo, dali smo jedno drugom još jednu šansu. Meni Murat nije nikakva prepreka, niti ga nešto spominjem. Popustila je da priča sa mnom o emocijama, kaže da je koči kada je gledaju ljudi - rekao je Bora.

- Rekao si da kažemo našem prijatelju koji gradi zgrade u Trebinju da nađe njenog oca da mu se izvini - rekao je Milan.

- Da. I da se posvađamo, nadam se da nećemo praviti neke greške. Ne znam zašto većini ništa nije drago, mi nikoga nismo ugrozili što smo u vezi. Meni niko nije okrenuo leđa od mojih prijatelja i drugara, Mina, Maja, Luksu se ne sviđa, ali ćuti, ne meša se - rekao je Santana.

- On je meni nedostajao, pogotovo posle onog pisma, pričala sam da želim da popričam sa njim. Dogovorili smo se da nećemo biti u vezi, da drugi ljudi ispaštaju zbog nas, ali eto, sutradan, kada sam došla u sobu, ja sam se vratila u rehab i dogovorili smo se da ćemo biti zajedno - rekla je Anastasija.

- Ja sam rekla, meni njihova veza ne smeta, nego mi je zasmetalo to kada me neko slaže. Ona je bila sa nama, on je bio sam na ljuljašci, mi smo se protivile da ode, ona je otišla i rekla da nikome ne kažemo. Ona je otišla na sat i po, Uroš osetio i krenula je panika...Uroš ih je našao, ona mu se klela u ćaću da se nikada neće pomiriti, on joj je opet je*ao mater za stolom - rekla je Boginja.

- Nisam na silu s Borom, samo sam se distancirala, oseća se loša energija i mi se samo više ne družimo kao pre - rekla je Anastasija.

- Ova veza mi je lakrdija, rekla mi je da ona meni vraća i da mi skida Boru. Bora se pomirio sa Anastasijom da bi prikrio svoju seksualnost, ja da hoću, mogu da ih rastavim za sekund. Zanimljivo mi je da ih gledam kako se blamiraju - rekao je Uroš.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić