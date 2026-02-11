ANASTASIJA SUMNJA U BORU?! Matora tvrdi da je Brčićeva na Uroša gledala kao KONKURENCIJU! ŠOK I NEVERICA! (VIDEO)

Šok!

Jovana Tomić Matora žestoko se posvađala sa Borom Santanom, nakon što je jutros saznala od svoje devojke Dragane Stojančević za problem koji je sinoć imala sa njim.

Nakon burne rasprave, Matora je obećala svojoj devojci da neće stati sa tim, već da planira da totalno rasplamsa sukob sa njim.

- Uroše, kunem ti se, Anastasija je rekla Dragani i meni da mu se di*ao ku*ac na tebe - zazala je Matora.

- Znam ja to, pokazalo se da je on dečko pe*er. Ja samo mogu da gledam da se distanciram od Bore i odljubim od njega - kazala je Matora.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: S.Z.