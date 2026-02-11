AKTUELNO

ANASTASIJA SUMNJA U BORU?! Matora tvrdi da je Brčićeva na Uroša gledala kao KONKURENCIJU! ŠOK I NEVERICA! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Jovana Tomić Matora žestoko se posvađala sa Borom Santanom, nakon što je jutros saznala od svoje devojke Dragane Stojančević za problem koji je sinoć imala sa njim.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon burne rasprave, Matora je obećala svojoj devojci da neće stati sa tim, već da planira da totalno rasplamsa sukob sa njim.

- Uroše, kunem ti se, Anastasija je rekla Dragani i meni da mu se di*ao ku*ac na tebe - zazala je Matora.

- Znam ja to, pokazalo se da je on dečko pe*er. Ja samo mogu da gledam da se distanciram od Bore i odljubim od njega - kazala je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: S.Z.

