Prcko i Žaklina ponovo tandem! Janjuš otkrio da li je srećan što ga je Maja pozvala u u krevet, ona priznala: Koga ću, ako neću njega, on me najbolje poznaje (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Iskreni do koske!

Voditelj Milan Milošević naredno pitanje pročitao je Marku Janjuševiću Janjušu.

- Da li si srećan što te ja Maja pozvala u krevet da je tešiš - glasilo je pitanje.

- Nismo se mazili. Jutros ulazim u kuću, Maja sedi s Minom na krevetu, suza suzu stiže. Ne znam šta se dešava, nemam pojma da su se svađali, ja to nisam znao do jutros... - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Janjuš prvi jutros napao Boginju, govori: "šta ćeš kod kreveta tamo, šta je izazivaš" - rekao je Mića.

- Imao sam svoje probleme koje sam imao...Ne sećam se da mi je rekla. Video sam da plače, zagrlio sam je, porazgovarao sam s njom. Kada sam ja nju video, njen plač i njen izraz lica, video sam da je napravila veliko sr*nje. Nisam u glavi shvatio da je to bila ozbiljna stvar...Ja znam nju kako diše, veruj mi da je znam kako diše - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Njega sam zvala, normalno, koga da znam, ako ne njega?! Ja sedim kod Mine i Viktora na krevetu, jesam bila uplakana. On mene najbolje poznaje ovde. Nije bilo ništa, zagrlio me jeste, poljubio me je u glavu, ali smo pričali. Ne bi mogao bilo ko tako da me smiri. Pričali smo, ali sam onda ja otišla da spavam - rekla je Maja.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

