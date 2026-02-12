AKTUELNO

Zadruga

Dok Luka i Anita obaraju rekorde, njihovi bivši kiksnuli: Aneli i Anđelo jedva odradili izazov! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nije im pošlo za rukom!

Voditelj Darko Tanasijević ušao je na imanje u Šimanovce kako bi takmičari ''Elite 9'' odigrali igricu u znaku nedelje ljubavi, te je takmičarima objasnio pravila današnje igrice.

pročitajte još

Poseban si joj, slaba je na tebe: Nerio sve sigurniji da je Aneli odlepila za Janjušem, predviđa im pomirenje! (VIDEO)

Sledeći par bili su Detaljnije pogledajte OVDE!Stanojlović i Luka Vujović koji su prekucali igricu i brzinski odradili posao.

Foto: TV Pink Printscreen

Naredni par bili su Anđelo Ranković i Aneli Ahmić koji su bili jako spori zato što Anđelo nije mogao brzo da proguta.

- Anđelo inače sporo jede - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte OVDE!

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Razgovor koji svi čekaju: Alibaba i Aneli pokušali da pronađu zajedničku jezik, vreme je da otvore PANDORINU KUTIJU! (VIDEO)

Zadruga

Fan te prestigao: Bukti nikad žešći rat Miljane i Aneli, umešao se Alibaba i pokušao da smiri strasti! (VIDEO)

Zadruga

DOČEKAO SVOJIH PET MINUTA: Ivan pokušao da okrene Aneli protiv Asmina, plan mu se izjalovio! (VIDEO)

Zadruga

NIJE MU USPELO: Ivan pokušao da posvađa Neria i Maju, pa ga ona vratila na FABRIČKA PODEŠAVANJA! (VIDEO)

Zadruga

Pokušala da ga ponizi pred svima, ali uzalud: Jakšićka dokazala koliko je kvarna, Bori pukao film i postavio je na mesto očas posla! (VIDEO)

Zadruga

Misija propala: Aneli pokušala da zavede Luku, on shvatio njenu igru! (VIDEO)