Dok Luka i Anita obaraju rekorde, njihovi bivši kiksnuli: Aneli i Anđelo jedva odradili izazov! (VIDEO)

Nije im pošlo za rukom!

Voditelj Darko Tanasijević ušao je na imanje u Šimanovce kako bi takmičari ''Elite 9'' odigrali igricu u znaku nedelje ljubavi, te je takmičarima objasnio pravila današnje igrice.

Sledeći par bili su Stanojlović i Luka Vujović koji su prekucali igricu i brzinski odradili posao.

Naredni par bili su Anđelo Ranković i Aneli Ahmić koji su bili jako spori zato što Anđelo nije mogao brzo da proguta.

- Anđelo inače sporo jede - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte OVDE!

Autor: N.Panić