Dok Luka i Anita obaraju rekorde, njihovi bivši kiksnuli: Aneli i Anđelo jedva odradili izazov! (VIDEO)

Nije im pošlo za rukom!
Voditelj Darko Tanasijević ušao je na imanje u Šimanovce kako bi takmičari ''Elite 9'' odigrali igricu u znaku nedelje ljubavi, te je takmičarima objasnio pravila današnje igrice.
Sledeći par bili su Stanojlović i Luka Vujović koji su prekucali igricu i brzinski odradili posao.
Naredni par bili su Anđelo Ranković i Aneli Ahmić koji su bili jako spori zato što Anđelo nije mogao brzo da proguta.
- Anđelo inače sporo jede - rekla je Aneli.
Autor: N.Panić