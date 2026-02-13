AKTUELNO

Zadruga

SLEPA PORED OČIJU! Takmičari dali sve od sebe da osveste Boginju, ona i dalje ne vidi realnu sliku odnosu sa Filipom Đukićem! (VIDEO9

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au!

Tanja Stijelja Boginja požalila se Mikiju Dudiću na Filipa Đukića, nakon čega je on krenuo da joj otvara oči, ali bezuspešno.

- Ne možeš ti sama da prilaziš. Meni da žensko priđe meni je to odbojno. Vidiš da mu lako ide sa ženama. Došao je slobodan bez dece, ima neke emocije prema toj devojci - rekao je Miki.

Foto: TV Pink Printscreen

- To se razgovara u četiri oka - rekla je Boginja.

- Muško je, ako hoćeš da spavaš sa njim i on će sa tobom. On tebe nije terao ništa. Potenciraš da budeš pored njega i da se poljubite, to mupkarce odbija - rekao je Miki.

- Priča da postoji mogućnost, ispada da je lažna nada - rekla je Boginja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ideš za njim, govorim ti na ublaženi način - rekao je Miki.

- Moraš da zauzmeš stav - rekao je Dačo.

- Kakav stav?! Provodimo vreme u rehabu... Nek dođe i nek mi kaže - rekla je Boginja.

- Boli ga k*rac, evo i sad se udaljava. Oteraj ga malo, pokaži ženstvenost - rekao je Dačo.

Autor: A.Anđić

