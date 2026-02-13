Ništa kvarnije od njega nisam videla, niko ga nije PRIMEĆIVAO! Advokatica završila sa Mikijem Dudićem za sva vremena, pa poručila: On PIJE I KOCKA! (VIDEO)

Gotovo još jedno prijateljstvo.

Danas su "Noiminacije Odabranih" a sledeća na redu za nominaciju bila je Anastasija Brčić.

- Ja ću nominovati Maju, ta situacija je za osudu, ovo što je napravila je za svaku osudu, može da se sukobi verbalno sa svakim - rekla je ona.

- Pošto ne mogu da nominujem ljude koji su mi najstrašnije stvari radili ovde, nominovaću Mikija Dudića, ja ništa kvarnije od njega nisam videla. Niko ovde nije obraćao pažnju na njega, osim mene i Zorice Marković. Bila sam mu tu za sve, nikad ga nisam uvredila. Oni su meni rekli kako bi me razvlačili. Miki je ustao da me ponižava i rekao: "Ja i ovo". On pije, kockar je, podgovara onog s*soja kako ja preko njega tražim temu, ne znam šta da kažem o čoveku kome je idol Ivan Marinković - rekla je Jovana Mitić advokatica.

Autor: R.L.