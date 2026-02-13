AKTUELNO

Zadruga

Nemam ja NIŠTA S NJOM! Bora se ustremio na Filipa zbog Boginje, ĐUKIĆ SE PONOVO OGRADIO! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Kao da se ne poznaju.

Bora Santana obratio se Filipu Đukiću da ne razume zašto mu je doveo Boginju u rehab, a Đukić se ogradio.

Foto: TV Pink Printscreen

- Što si je doveo u rehab, sad bi je prebio ovde - vikao je Santana.

- Sedite i dogovorite se kao ljudi - rekao je Filip.

- Ti si je doveo. Klošarka jedna, ko te spomenuo bre - rekao je Bora.

- J*baću te ja u usta - rekla je Boginja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja nemam ništa s njom, ja nemam nameru da svaki dan prolazim kroz ovakve stvari - rekao je Filip.

Autor: R.L.

