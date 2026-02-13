Nemam ja NIŠTA S NJOM! Bora se ustremio na Filipa zbog Boginje, ĐUKIĆ SE PONOVO OGRADIO! (VIDEO)

Kao da se ne poznaju.
Bora Santana obratio se Filipu Đukiću da ne razume zašto mu je doveo Boginju u rehab, a Đukić se ogradio.
- Što si je doveo u rehab, sad bi je prebio ovde - vikao je Santana.
- Sedite i dogovorite se kao ljudi - rekao je Filip.
- Ti si je doveo. Klošarka jedna, ko te spomenuo bre - rekao je Bora.
- J*baću te ja u usta - rekla je Boginja.
- Ja nemam ništa s njom, ja nemam nameru da svaki dan prolazim kroz ovakve stvari - rekao je Filip.
Autor: R.L.