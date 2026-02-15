Neću više da mi govoriš da me voliš nego da me voliš zaista: Hana se raspala na komade, pokušava da osvesti Neria na svaki način! (VIDEO)

Nije joj lako!

Nerio Ružanji i Hana Duvnjak ponovo su porazgovarali nakon njenog sukoba sa Asminom Durdžićem.

- Ja sam rekao da to nije tako i da ne smrdiš - rekao je Nerio.

- Ustaneš i j*beš mu mater ! Sve radim za tebe, a ti ne možeš da me zaštitiš. Neću da pucam jer će opet biti da se ja na tebe samo derem, ja nemam pravo ništa - rekla je Hana.

- Nije tako! Volim te i stalo mi je do tebe - rekao je Nerio.

- Šta joiš da uradim? Neću više da mi govoriš da me voliš nego da me voliš. Hoću da se ponašaš prema meni kao Terza prema Sofiji - rekla je Hana.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić