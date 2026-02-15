AKTUELNO

Zadruga

Za Anđela je znao, a iščuđava se: Kačavenda ne odustaje od namere da dokaže Janjuševu ljubomoru (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Milena Kačavenda i Jovana Tomić Matora odlučile su da prečešljaju sve aktuelne teme Bele kuće dok cimeri spavaju.

- Njemu radi ego i sve, ali mu se sviđa Maja. Ona da je zaljubljena oko bi iskopala nekoj koja priđe njemu. Sam je u prevodu rekao: "Tebe Asmin nije pitao da li može da muva Maju" - rekla je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Imamo a i b opcije kad sam ja u pitanju. Za Anđela je znao pre ovoga, a isčuđava se. Tačno sam znala šta radi, nisam ja glupa. On ljubomorisao na ovog... Možete svi da se šoknete, ali ne onaj koji zna. Šta bi bilo da je ovaj ustao i rekao nešto, a ja ćutala. Odmah su počeli da se druže i da šetaju. Vanja, samo jedna osoba je mogla da prenese tu informaciju. Vanja je glupa i ograničena. Što bih ja bilo kome učinila? On je meni rekao onda: "Samo s tobom ne igram rijaliti" - rekla je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nešto mi nije jasno. Često on kaže da zna šta radi. Sve i da je to što ti misliš to ti je situacija kao kod Asmina. Pogaziš svoj stav, ponos i dostojanstvo, pa šta si ti dokazao osim da možeš da imaš Aneli - priačla je Matora.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

