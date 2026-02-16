AKTUELNO

Zadruga

Ako je bilo ko od njih trojice voleo Aneli... Matora rešila da raskrinka Luku, Janjuša i Asmina, SKONTALA ŠTA RADE! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Da li je u pravu?

Robot Toša došao je u "Elitu 9", a njemu se odmah obratila Jovana Tomić Matora i otkrila šta se dešava u Beloj kući.

Foto: TV Pink Printscreen

- Čekamo večeras da vidimo šta će da bude, biće prevetanje, samo čekaju ko će prvi da napravi grešku... Sve će na kraju da se vidi, ali pravda je spora ali dostižna. Sve je na silu, Aneli i Maja, Janjuš i Luka, usiljeno druženje, ne može to tako. Ako je bilo ko od njih trojice voleo Aneli, to mora da im smeta - rekla je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: R.L.

