Novi Paf Dedi i Bijonse: Aneli zapušila usta hejterima, Anđelo i ona na meti žestokih prozivki! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Na samom početku emisije "Izbor potrčka" komentarisali su se današnji pokloni koji su parovima stigli za Dan zaljubljenih.

- Svaka veza na početku ništa ne dobije, nisam ni ja u sedmici prvi mesec dobila šleper. Nisam gledala face drugih ljudi, zanimalo me je šta sam dobila. Anđelu sam verovatno ja najbitnija, pa prati svaku reč. Obratila sam pažnju da su dobili original kačkete, pa se nije odnosilo na njih to što sam rekla - govorila je Anita.

Duša mi plače: Asmin ogolio dušu o problemima sa Aneli, Janjuš uložio svu snagu da mu pomogne i da ga uteši! (VIDEO)

- Mene je iznenadila reakcija ljudi, a bila sam i ja među njima, kad je došlo Teodori i Filipu. Nisam očekivao. Ljudi odvajaju novac, a znaju da će možda i da se baci. Aneli je prošlo godine uvek dobijala najviše, ona ima ljude koji je podržavaju i uvek će da je podržavaju. Verovatno vide da Anđelo može da je smiri. Ona pored Anđela nikad nije napravila problem i nismo čuli da se dere i vrišti, ali je smešno da se pozivaju na prijateljstvo, a onda ona sama pozdravlja - pričao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pogledajte šolju, novi Paf Didi i Bijonse - rekla je Aneli.

Grofica uzela Lukinu i Anelinu FOTOGRAFIJU, pa Vujovića celog NAMAZALA OVIM! Alibabini fanovi ZGROŽENI postupcima bivše tašte: Sa kim odrasta Nora?

- Čini mi se da podrške podižu parove kad padu kao šljive u g*vno. Što ona sad nije u bademantilu? Sve oči su bile uprte u Maju i Asmina i da li će biti poklona. Oni su 14. zanemeli i pokazali se jer nisu očekivali da će da bude danas. Oni su stondirali i kljucali, nije im bilo dobro. Danas su se popravili i vidimo ko je reagovao na poklone - govorila je Kačavenda.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

