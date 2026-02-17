Znam kako razmišlja, nije sposobna za to: Anđelo siguran da Luka huška Anitu na njega jer nije preboleo Aneli! (VIDEO)

U toku je emisija "Pretres nedelje", a voditelj Milan Milošević na samom početku podigao je Anđela Rankovića kako bi prokomentarisao da li Luka Vujović namerno nagovara Anitu Stanojlović da ga napada kako bi ga zgadio Aneli Ahmić.

- Ja znam da se oni dogovaraju. Anita je upaljenija nego Luka i ona živi taj film odbrane kao što je prošla pre dve godine kad sam ja nosio 90% frka i svađa na svojim leđima. Ja znam da Luka učestvuje u tome, iako je par puta ispao fer za stolom. Ona je meni danas prva vređala i psovala majku. Znam da živi za to da on brani, da poredi, da vraća i znam kako Anita razmišlja i kakve rečenice može da sklopi, pa to ne dolazi iz njene glave. Nije ona sposobna i nije imala širok spektar reči kojima može da se brani. Malopre kad su bili pokloni on je opet pričao o Aneli, on konstantno spominje Aneli i mislim da ima udela u tome. Verujem da on ima želju da je brani i yastupa, ali ne znam šta tačno pričaju - govorio je Anđelo.

- Luka je prvi izneo ovde, to je tačno - rekao je Dača.

- Ja nisam rekao za prste, nego sam rekao da ona tako nešto nije nikad doživela - dodao je Luka.

- Ona mene želi da zgadi svima. Ona je mnogo kvarnija, namazanija i podlija, ali on kao dečko pada pod uticaj. Ona da bi dokazao da je zaštitnik nije ni svestan da time želi mene da ogadi. Meni Tamara nije jasna za neke stvari, ali samo neka radi jer radiće i ona za tužbe - poručio je Ranković.

